Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Fabio Lefundes Optimistis Java United Bangkit, Borneo FC Jadi Ujian

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Dok. Java United FC) - Image

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Dok. Java United FC)

JawaPos.com - Java United FC membidik kemenangan perdana di BRI Super League 2026/27 saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan keempat.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10) sore.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Java United untuk memperbaiki catatan pada awal musim.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Laskar Kepodang Emas baru mengoleksi satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Pelatih kepala Java United FC, Fabio Lefundes, menilai timnya telah melewati berbagai tantangan sejak kompetisi dimulai.

Dia berharap perkembangan yang ditunjukkan selama masa persiapan bisa menjadi modal untuk meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

"Java United mengawali musim dengan kondisi yang tidak biasa. Kami sudah melalui banyak hal untuk menjadi lebih kuat,” ujar Lefundes dalam jumpa pers, Sabtu (10/10).

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, bermain di Stadion Jatidiri menjadi kesempatan bagi Java United untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengejar tiga poin pertama musim ini.

Dukungan penonton juga diharapkan bisa menambah semangat para pemain sepanjang pertandingan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Borneo FC Hadapi Java United di Jatidiri, Kadu Monteiro Tetap Optimistis Bidik 3 Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Hadapi Java United di Jatidiri, Kadu Monteiro Tetap Optimistis Bidik 3 Poin

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.24 WIB

Jelang Lawan Java United, Mauro Jeronimo Akui Persiapan Borneo FC Tak Ideal - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Java United, Mauro Jeronimo Akui Persiapan Borneo FC Tak Ideal

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Prediksi Skor Java United vs Borneo FC: Hasil Imbang Bakal Terjadi di Stadion Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Java United vs Borneo FC: Hasil Imbang Bakal Terjadi di Stadion Jatidiri

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore