Fabio Lefundes Optimistis Java United Bangkit, Borneo FC Jadi Ujian

JawaPos.com - Java United FC membidik kemenangan perdana di BRI Super League 2026/27 saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan keempat.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10) sore.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Java United untuk memperbaiki catatan pada awal musim.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Laskar Kepodang Emas baru mengoleksi satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Pelatih kepala Java United FC, Fabio Lefundes, menilai timnya telah melewati berbagai tantangan sejak kompetisi dimulai.

Dia berharap perkembangan yang ditunjukkan selama masa persiapan bisa menjadi modal untuk meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

"Java United mengawali musim dengan kondisi yang tidak biasa. Kami sudah melalui banyak hal untuk menjadi lebih kuat,” ujar Lefundes dalam jumpa pers, Sabtu (10/10).

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, bermain di Stadion Jatidiri menjadi kesempatan bagi Java United untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengejar tiga poin pertama musim ini.