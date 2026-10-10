Borneo FC Hadapi Java United di Jatidiri, Kadu Monteiro Tetap Optimistis Bidik 3 Poin

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menghadapi tantangan tersendiri menjelang pertandingan melawan Java United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Pesut Etam tetap bertekad meraih tiga poin saat bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10) sore.

Padatnya jadwal pertandingan menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi Borneo FC.

Setelah tampil di ASEAN Club Championship 2026/27 melawan Buriram United, tim asal Samarinda tersebut harus kembali fokus ke kompetisi domestik dengan waktu pemulihan yang cukup singkat.

Selain itu, perjalanan panjang menuju Semarang turut menjadi tantangan bagi para pemain.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi Java United FC.

Meski situasinya tidak ideal, penjaga gawang Borneo FC, Kadu Monteiro, memastikan timnya tetap memiliki semangat tinggi untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Kiper asal Brasil itu menyadari bahwa persiapan yang singkat menjadi kendala, tetapi hal tersebut tidak boleh mengganggu fokus tim.