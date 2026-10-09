Prediksi PSIS vs Persiraja: Widodo Soroti Satu Masalah Penting

JawaPos.com - PSIS Semarang berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Jumat (9/10) malam. Meski lebih diunggulkan, Laskar Mahesa Jenar masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir.

PSIS mengantongi tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan. Catatan tersebut menempatkan tim asuhan Widodo Cahyono Putro di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan sembilan poin setelah pengurangan satu poin, hanya terpaut satu angka dari PSMS Medan di puncak klasemen.

Tambahan tiga poin menjadi target penting bagi PSIS untuk menjaga persaingan di papan atas. Namun, Widodo meminta para pemain tetap waspada meski Persiraja belum meraih poin dalam empat pertandingan pertamanya.

Pelatih yang akrab disapa WCP itu menegaskan persiapan tim berjalan baik. Meski begitu, ia tidak ingin catatan buruk Persiraja membuat anak asuhnya kehilangan fokus.

“Kami sudah siap untuk jalani laga lawan Persiraja. Kesiapannya mungkin sudah lebih dari 100 persen. Tapi saya tekankan tidak boleh meremehkan lawan, meski dalam beberapa laga Persiraja belum memenangkan laga, namun mereka masih bisa cetak gol. Ini harus tetap diwaspadai,” ujar Widodo dilansir iLeague.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Persiraja memang belum mendapatkan hasil positif, tetapi kemampuan mencetak gol tetap menjadi ancaman yang perlu diperhitungkan PSIS.

Selain mewaspadai serangan lawan, Widodo juga menaruh perhatian pada efektivitas lini depan timnya. Pada pertandingan sebelumnya, PSIS hanya menang tipis 1-0 atas Adhyaksa FC Bekasi meski mampu menciptakan sejumlah peluang.

Bagi Widodo, evaluasi tidak cukup hanya melihat peluang yang gagal berbuah gol. Kualitas permainan secara keseluruhan, termasuk umpan terakhir sebelum terciptanya kesempatan, juga perlu ditingkatkan.

Aspek tersebut menjadi salah satu fokus latihan menjelang pertandingan melawan Persiraja. PSIS diharapkan mampu mengubah peluang menjadi gol dengan lebih efektif agar tidak kesulitan mengamankan kemenangan.