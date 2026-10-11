Persib Bandung Hadapi Dewa United, Jadwal Padat dan Cedera Pemain Jadi Tantangan Igor Tolic

JawaPos.com – Persib Bandung menghadapi ujian berat saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026), pukul 19.00 WIB.
Maung Bandung membidik tiga poin di hadapan Bobotoh. Namun, jadwal pertandingan yang padat dan kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya pulih dari cedera menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Igor Tolic.
Persib harus mengatur kebugaran pemain dengan cermat agar tetap bisa tampil kompetitif.
Waktu pemulihan yang terbatas membuat rotasi menjadi salah satu hal penting untuk menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan.
Tolic mengungkapkan bahwa beberapa pemain menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan. Danijel Loncar, Gakuto Notsuda, dan Beckham Putra Nugraha diharapkan bisa segera kembali memperkuat tim.
Kehadiran mereka tentu akan menambah pilihan bagi tim pelatih, terutama ketika Persib harus menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu berdekatan.
"Semoga mereka bisa kembali lebih cepat agar kami punya pilihan rotasi yang lebih baik. Yang terpenting di rentang jadwal yang padat ini adalah tidak ada cedera baru," kata Tolic.
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Jawa Pos
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