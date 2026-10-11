Prediksi Skor Persib Bandung vs Dewa United di Super League: Rotasi Pemain Jadi Penentu Hasil Laga

Persib Bandung akan menjamu Dewa United dalam lanjutan Super League. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB ini diprediksi berjalan ketat, mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar untuk meraih hasil maksimal.
Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-1 atas Port FC pada pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027, Kamis (8/10/2026).
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Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Maung Bandung untuk kembali bersaing di BRI Super League.
Namun, kemenangan di Thailand juga menyisakan pekerjaan rumah bagi tim asuhan Igor Tolic.
Jarak pertandingan yang hanya berselang tiga hari membuat Persib harus pintar mengatur kebugaran pemain. Perjalanan lintas negara dan padatnya jadwal berpotensi memengaruhi kondisi fisik para pemain ketika menghadapi Dewa United.
Situasi ini membuat rotasi pemain menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan komposisi tim. Igor Tolic perlu mempertimbangkan kondisi pemain yang tampil saat melawan Port FC agar Persib tetap memiliki energi dan intensitas permainan sepanjang pertandingan.
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Meski demikian, Persib mempunyai keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.
Dukungan bobotoh di Stadion Si Jalak Harupat diharapkan mampu menambah motivasi para pemain untuk mempertahankan momentum positif setelah kemenangan di kompetisi Asia.
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