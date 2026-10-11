Prediksi Skor Persib vs Dewa United: Thom Haye Waspadai Ancaman Tamu

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Maung Bandung mengincar kemenangan untuk melanjutkan tren positif. Namun, Dewa United datang dengan modal tak kalah meyakinkan setelah melewati empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki modal positif. Persib akan mengandalkan dukungan Bobotoh, sedangkan Dewa United berpeluang memberikan perlawanan melalui konsistensi permainan mereka.

Persib Bandung Punya Modal Positif Persib Bandung menunjukkan perkembangan positif setelah sempat kalah dari Persija Jakarta. Maung Bandung kemudian meraih kemenangan atas FC Seoul, Persijap Jepara, dan Port FC.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tuan rumah menjelang pertandingan melawan Dewa United. Bermain di hadapan Bobotoh juga diharapkan menambah kepercayaan diri para pemain Persib.

Berdasarkan catatan lima pertemuan terakhir yang dirujuk dari Transfermarkt, Persib memiliki keunggulan atas Dewa United. Maung Bandung mencatatkan dua kemenangan, satu kekalahan, dan dua hasil imbang.

Meski demikian, catatan tersebut tidak menjamin Persib akan kembali meraih hasil positif. Mereka tetap perlu menjaga konsistensi permainan dan memanfaatkan peluang untuk mengamankan tiga poin.

Thom Haye Waspadai Kekuatan Dewa United Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Dewa United. Ia menilai tim tamu memiliki kualitas yang patut diperhitungkan, meski telah mengalami perubahan pada susunan pelatih dan pemain.

"Tentu kami masih mengenali beberapa pemain yang bertahan dari musim lalu. Namun, mereka juga melakukan perubahan pada posisi pelatih dan mendatangkan beberapa amunisi baru. Mereka menjalani awal musim yang sangat bagus, jadi ini adalah tim yang harus kami hormati," kata Thom Haye, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (11/10).