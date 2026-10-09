Deltras FC Tantang Persela Lamongan, Leonard Tupamahu Incar Rekor Lima Kemenangan Beruntun

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu benahi aspek bertahan dan membangun serangan sebelum Championship 2026/27 bergulir. (Istimewa)
JawaPos.com - Deltras FC bertekad melanjutkan tren positif pada awal kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027.
The Lobster akan menghadapi tuan rumah Persela Lamongan pada pekan kelima di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10).
Kemenangan menjadi target utama demi menjaga catatan sempurna dalam empat pertandingan sebelumnya.
Namun, misi tersebut dipastikan tidak mudah. Persela Lamongan juga sedang dalam performa apik setelah menyapu bersih empat laga awal dengan kemenangan.
Laskar Joko Tingkir bahkan memiliki catatan pertahanan yang solid karena belum kebobolan sepanjang kompetisi musim ini.
Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, menyadari tantangan besar yang menanti timnya.
Bermain di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tentu menjadi ujian tersendiri bagi para pemain The Lobster.
Karena itu, Leonard meminta anak asuhnya mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga permainan tetap rapi sepanjang pertandingan.
Dia berharap duel kedua tim bisa berlangsung menarik dengan kualitas permainan yang menghibur.
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Jawa Pos
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