Deltras FC dan Persela Berebut Puncak Klasemen Grup Timur di Derby Jatim

Deltras FC menantang Persela Lamongan dalam Derby Jatim memperebutkan pemuncak klasemen Championship 2026/2027. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Deltras FC akan menghadapi Persela Lamongan pada pekan kelima Championship 2026/2027. Pertandingan bertajuk Derby Jatim tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10).
Pertemuan dua klub asal Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit. Bukan hanya soal gengsi daerah, Deltras FC dan Persela juga sedang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara.
Deltras FC datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. The Lobster hanya berjarak satu poin dari Persela yang berada di posisi kedua.
Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, menyadari pertandingan melawan Persela tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, Laskar Joko Tingkir memiliki materi pemain yang cukup bagus dan sudah menunjukkan kualitas sejak musim sebelumnya.
“Mereka juga punya pelatih yang bagus. Jadi menurut saya, kami harus siap, apalagi kalau kami main di away,” ujar Leonard dikutip dari laman resmi I.League.
Catatan pertemuan kedua tim pada musim lalu juga menjadi perhatian Deltras FC. Dari tiga pertandingan, The Lobster hanya mampu meraih satu kemenangan. Kemenangan tersebut didapat pada pekan pertama ketika Deltras FC bertandang ke markas Persela.
Sementara itu, dua pertemuan berikutnya berakhir dengan kekalahan bagi The Lobster. Menariknya, kedua laga tersebut sama-sama berakhir dengan skor 2-1 untuk Persela.
Leonard berharap dukungan Deltamania tetap mengalir dalam laga tandang kali ini. Kehadiran suporter di tribun dinilai bisa menjadi tambahan energi bagi para pemain Deltras FC saat menghadapi Persela di Stadion Surajaya.
“Saya harap juga suporter kami juga ada di belakang kami besok datang di sana,” ungkapnya.
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Menariknya, kedua tim sama-sama belum merasakan kekalahan dalam empat pertandingan pertama musim ini. Deltras FC mengoleksi empat kemenangan, sedangkan Persela juga tampil konsisten untuk menjaga posisinya di papan atas.
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