Jelang Lawan Java United, Mauro Jeronimo Akui Persiapan Borneo FC Tak Ideal

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Java United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10) sore.

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menyadari timnya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri.

Jeda tiga hari setelah pertandingan sebelumnya, ditambah perjalanan panjang dari Thailand, membuat Pesut Etam harus mengatur persiapan dengan cermat.

Borneo FC baru saja menjalani pertandingan melawan Buriram United.

Situasi tersebut membuat tim pelatih perlu membagi waktu antara pemulihan kondisi fisik pemain dan persiapan menghadapi Java United.

Mauro mengungkapkan bahwa analisis melalui rekaman video menjadi salah satu cara utama untuk mematangkan persiapan tim.

Dengan waktu latihan yang terbatas, staf pelatih harus memaksimalkan setiap kesempatan untuk mempelajari permainan calon lawannya.