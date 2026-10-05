Persebaya U-18 Sempurna di EPA One, PSS Sleman Dibantai 4-1

JawaPos.com - Persebaya U-18 mengawali Elite Pro Academy (EPA) One 2026/2027 dengan catatan sempurna. Green Force muda meraih dua kemenangan dari dua pertandingan setelah kembali mengalahkan PSS Sleman U-18 dengan skor telak 4-1 di Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Minggu (4/10).

Kemenangan pada matchday kedua itu sekaligus memenuhi target enam poin yang dibawa Persebaya U-18 dalam dua pertandingan di Sleman. Sehari sebelumnya, Bajol Ijo muda juga menaklukkan PSS Sleman U-18 dengan skor 3-1.

Persebaya langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tekanan yang diberikan membuat PSS kesulitan mengembangkan permainan hingga dua gol berhasil tercipta hanya dalam rentang tiga menit.

Felix Alberto membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-17. Tiga menit berselang, Muchammad Arka menggandakan skor menjadi 2-0.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya tidak mengendurkan tekanan dan tetap berusaha mengontrol jalannya pertandingan.

Upaya tersebut kembali membuahkan hasil pada menit ke-60. Yusuf Ardiansyah mencetak gol ketiga Persebaya sekaligus memperlebar jarak dengan PSS.

Tuan rumah sempat mencetak gol balasan untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, Persebaya tetap mampu menjaga permainan hingga Bryan Nabil mencetak gol keempat dan memastikan kemenangan 4-1.

Pelatih Persebaya U-18 Fani Setyo bersyukur target enam poin dari dua pertandingan di Sleman berhasil diwujudkan anak asuhnya.

Menurut Fani, hasil tersebut tidak lepas dari kerja keras para pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan baik sejak pertandingan pertama. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan Alam Adi Saputra dan kolega dalam membatasi ruang gerak PSS.