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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.22 WIB

Pieter Huistra Ungkap Program PSS Sleman Selama Jeda FIFA Matchday, Fisik Jadi Prioritas Utama

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (PSS) - Image

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman tidak ingin membuang waktu selama jeda kompetisi Super League 2026/2027.

Memanfaatkan tiga pekan jeda internasional FIFA Matchday, Laskar Sembada terus menggeber persiapan untuk menjaga kondisi fisik sekaligus mengembalikan ritme permainan.

Dua pekan pertama menjadi periode bagi tim pelatih yang dipimpin Pieter Huistra untuk memberikan porsi latihan fisik lebih besar.

Program tersebut dilakukan untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi yang cukup kuat sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif.

Pieter Huistra menyebut latihan dengan intensitas tinggi menjadi bagian penting dalam persiapan PSS.

Menurutnya, pemain harus memiliki kondisi fisik yang siap agar mampu menghadapi rangkaian pertandingan setelah kompetisi kembali bergulir.

“Kami menjalani dua pekan pertama dalam periode internasional. Selama itu, kami bekerja keras, terutama dari sisi fisik. Penting bagi pemain untuk berada dalam kondisi fisik yang benar-benar siap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya,” kata Pieter seusai memimpin latihan di Stadion Maguwoharjo, Jumat (2/10/2026) sore WIB.

Beban latihan yang diberikan memang cukup terasa bagi para pemain.

Namun, Pieter melihat respons skuadnya tetap positif. Ia menilai intensitas tersebut dibutuhkan untuk membangun kesiapan sebelum PSS kembali bertanding.

Editor: Edi Yulianto
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