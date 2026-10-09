Persib Bandung Berhasil Mengalahkan Port FC, Igor Tolic Puji Kecerdasan Pemain Membaca Permainan

Luka Menalo setelah cetak gol ke gawang Port FC saat lawan Persib Bandung. (Dok. IG/aseanutdfc)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan mentalitas kuat dengan membalikkan keadaan saat menghadapi Port FC pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.
Pelatih Igor Tolic menilai kemenangan 3-1 di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (8/10/2026), tidak lepas dari kecerdasan para pemain dalam membaca situasi pertandingan.
Maung Bandung sempat tertinggal lebih dulu pada babak pertama. Namun, Persib Bandung mampu bangkit pada pengujung pertandingan dengan mencetak tiga gol sekaligus untuk memastikan kemenangan di kandang lawan.
Mariano Peralta menjadi pemain yang membuka jalan bagi kebangkitan Persib Bandung.
Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, penyerang tersebut sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-87.
Momentum itu kemudian dimanfaatkan Persib Bandung untuk terus menekan pertahanan Port FC.
Hasilnya, Berguinho dan Luka Menalo masing-masing mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time. Dua gol tersebut memastikan kemenangan 3-1 bagi wakil Indonesia itu.
Hasil ini sekaligus menjadi awal positif Persib Bandung dalam perjalanan mereka di kompetisi antarklub Asia Tenggara musim ini.
Kemenangan tersebut juga memperlihatkan kemampuan tim untuk tetap menjaga kepercayaan diri meski berada dalam situasi tertinggal.
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