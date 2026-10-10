Pemain Muda Persib Bandung Ikhwan Tanamal Mulai Bersinar, Menit Bermain Jadi Bukti Kepercayaan

Pemain Persib Bandung Ikhwan Ali Tanamal. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung mulai memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda lokal, Ikhwan Tanamal, pada awal musim kompetisi 2026/27.
Di tengah persaingan ketat skuad Maung Bandung yang dihuni pemain asing dan sejumlah pilar diaspora berlabel tim nasional, winger berusia 22 tahun itu mampu menunjukkan kualitasnya di hadapan pelatih Igor Tolic.
Tanamal menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan tampil dalam sejumlah pertandingan Persib.
Dari lima laga awal yang dijalani Maung Bandung di seluruh kompetisi musim ini, ia sudah mencatatkan penampilan dalam empat pertandingan.
Kesempatan tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan karier Tanamal.
Apalagi, ia tidak hanya mendapat menit bermain di kompetisi domestik, tetapi juga dipercaya tampil saat Persib bersaing di level Asia.
Di ajang BRI Super League 2026/27, Tanamal tampil selama 90 menit ketika Persib menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara. Ia juga mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan internasional melawan FC Seoul dan Port FC.
Catatan itu menunjukkan bahwa Tanamal mulai menjadi salah satu opsi yang diperhitungkan di dalam skuad.
Persaingan dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman tentu bukan perkara mudah, tetapi kesempatan bermain secara konsisten bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan kemampuannya.
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