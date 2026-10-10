Persib Bandung vs Dewa United: Osmar Loss Soroti Jadwal Padat Maung Bandung Usai Menang di Thailand

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) pukul 19.00 WIB.

Dewa United datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen sementara.

Tim berjuluk Banten Warriors tersebut telah mengoleksi 10 poin dan memiliki keuntungan dari sisi kebugaran pemain setelah memanfaatkan jeda internasional untuk mempersiapkan tim.

Situasi berbeda dialami Persib Bandung. Pangeran Biru baru saja menjalani pertandingan tandang melawan Port FC di Thailand dalam ajang internasional. Kemenangan 3-1 yang diraih Persib menjadi modal positif, tetapi waktu pemulihan yang singkat berpotensi menjadi tantangan tersendiri.

Pelatih Persib, Igor Tolic, harus mempertimbangkan kondisi fisik para pemain sebelum menentukan komposisi terbaik untuk menghadapi Dewa United. Dengan jarak pertandingan yang hanya sekitar dua hari, rotasi pemain bisa menjadi salah satu opsi untuk menjaga performa tim tetap optimal.

Di sisi lain, Dewa United memiliki waktu persiapan lebih panjang. Pelatih kepala Osmar Loss mengaku senang timnya bisa kembali menjalani pertandingan resmi setelah jeda FIFA Matchday. Menurutnya, waktu tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari penampilan sebelumnya.

"Merupakan suatu kehormatan sekali lagi bisa kembali ke pertandingan resmi setelah jeda FIFA Matchday ini. Terima kasih karena kami memiliki waktu yang baik untuk mempersiapkan tim," ujar Osmar Loss.