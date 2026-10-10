Prediksi Skor Java United vs Borneo FC: Hasil Imbang Bakal Terjadi di Stadion Jatidiri

JawaPos.com-Java United bakal menjamu tamunya Borneo FC di pekan keempat Super League. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10) pukul 15.30 WIB.

Laga ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua tim. Sementara untuk Fabio Legundes, melawan Borneo FC akan menjadi pertandingan reuninya setelah musim lalu menukangi Pesut Etam.

Java United masih kesulitan meraih kemenangan di Super League musim ini. Mereka sudah menelan dua kekalahan dan satu hasil imbang melawan Garudayaksa FC.

Sementara Borneo FC, masih belum menemukan konsistensi dalam permainannya. Meskipun demikian, hasil laga mereka cukup baik dengan meraih dua kemenangan dan dua kekalahan.

Dengan hasil yang diraih kedua tim, tampaknya laga bakal berakhir imbang. Java United dan Borneo FC diprediksi mengakhiri laga dengan skor 1-1 di Stadion Jatidiri.

Menghadapi laga besok, Mauro Jeronimo sudah melakukan persiapan dengan baik meski waktu mereka singkat setelah melawan Buriram United. Sebagai pelatih, dia sudah menganalisis kekuatan dan kelemahan Java United.

"Pada dasarnya kami memahami, kami memiliki tiga hari jeda antar pertandingan, mengingat kami baru saja datang dari Tailan. Persiapan kami, kami akan mencoba untuk melakukan lebih atau kurang seperti yang selalu kami lakukan untuk setiap pertandingan, yaitu menganalisis lawan, melihat apa kekuatan dan kelemahan mereka dalam waktu singkat. Kami harus menggunakan video daripada latihan, itu sudah pasti," kata Mauro Jeronimo yang dikutip laman resmi I League, Sabtu (10/10).

Pelatih asal Portugal tersebut mengakui bahwa pemain Borneo FC mengalami kelelahan. Itulah mengapa, Mauro tidak ragu untuk melakukan rotasi pemain untuk melawan Java United.