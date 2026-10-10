Persebaya Menang Tipis atas Isenmulang FC, Bernardo Tavares Soroti Peluang yang Terbuang

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026) malam, ditentukan oleh gol penalti Alex Martins pada masa tambahan waktu babak pertama.

Kemenangan ini membuat Persebaya terus bersaing di papan atas klasemen sementara.

Meski demikian, pelatih Bernardo Tavares menilai timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dari sejumlah peluang yang didapat sepanjang pertandingan.

Sejak awal laga, Persebaya berusaha mengambil inisiatif serangan. Namun, pertahanan Isenmulang FC yang cukup rapat membuat tim berjuluk Bajul Ijo itu kesulitan menemukan ruang untuk menciptakan peluang bersih.

Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR terkait pelanggaran Fayrushi terhadap Miguel Pereira.

Alex Martins yang dipercaya sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik pada menit 45+3.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga pertandingan berakhir.