Persebaya Menang Tipis atas Isenmulang FC, Bernardo Tavares Soroti Peluang yang Terbuang

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares minta timnya waspadai PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026) malam, ditentukan oleh gol penalti Alex Martins pada masa tambahan waktu babak pertama.
Kemenangan ini membuat Persebaya terus bersaing di papan atas klasemen sementara.
Meski demikian, pelatih Bernardo Tavares menilai timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dari sejumlah peluang yang didapat sepanjang pertandingan.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Menang Tipis Lawan Isenmulang FC, Diogo Ramalho: Kita Perlu Meningkatkan Diri!
Sejak awal laga, Persebaya berusaha mengambil inisiatif serangan. Namun, pertahanan Isenmulang FC yang cukup rapat membuat tim berjuluk Bajul Ijo itu kesulitan menemukan ruang untuk menciptakan peluang bersih.
Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR terkait pelanggaran Fayrushi terhadap Miguel Pereira.
Alex Martins yang dipercaya sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik pada menit 45+3.
Baca Juga:Kanker Payudara Tembus 66.271 Kasus di Indonesia, Mayapada dan Persebaya Ajak Bonita Deteksi Dini
Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga pertandingan berakhir.
Persebaya pun sukses menjaga keunggulan meski Isenmulang FC berusaha meningkatkan tekanan setelah jeda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022