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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Clean Sheet dan Raih 3 Poin! Arief Catur Minta Persebaya Surabaya Tak Cepat Puas

Arief Catur Pamungkas bersyukur Persebaya Surabaya meraih tiga poin dan mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 di Lampung, Jumat (9/10/2026). (Persebaya) - Image

Arief Catur Pamungkas bersyukur Persebaya Surabaya meraih tiga poin dan mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 di Lampung, Jumat (9/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa pulang tiga poin sekaligus mencatatkan clean sheet setelah menang 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Bek Arief Catur Pamungkas bersyukur atas hasil tersebut, tetapi mengingatkan Green Force masih harus membenahi sejumlah kekurangan demi menjaga tren positif pada pertandingan berikutnya.

Kemenangan tipis itu dipastikan melalui eksekusi penalti Alex Martins pada masa injury time babak pertama.

Tambahan tiga poin mengangkat Persebaya Surabaya ke posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan.

Bagi Arief Catur, hasil maksimal di kandang lawan menjadi modal berharga untuk melanjutkan persaingan pada awal musim.

Meski demikian, ia menilai tim tidak boleh terlena karena masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu ditingkatkan.

“Alhamdulillah, kami bisa meraih tiga poin pada pertandingan ini. Terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras sejak awal sampai akhir,” ujar Catur dalam konferensi pers seusai pertandingan.

“Kemenangan ini tentu sangat berarti bagi kami, tetapi kami tidak boleh cepat puas karena masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki.”

Hasil di Lampung sekaligus menjadi bukti kerja keras Green Force dalam menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Editor: Edi Yulianto
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