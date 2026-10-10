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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.07 WIB

Mundari Karya Tetap Apresiasi Isenmulang Kalteng FC meski Kalah dari Persebaya Surabaya

Isenmulang Kalteng FC tunjuk Mundari Karya sebagai pelatih kepala. (Istimewa) - Image

Isenmulang Kalteng FC tunjuk Mundari Karya sebagai pelatih kepala. (Istimewa)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC kembali gagal meraih poin setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Meski hasil pertandingan belum sesuai harapan, pelatih Mundari Karya tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang dinilai menunjukkan perkembangan dibandingkan laga-laga sebelumnya.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam, berakhir dengan kemenangan tipis Persebaya. Gol tunggal Alex Martins melalui titik penalti pada menit 45+3 menjadi pembeda dalam duel tersebut.

Bagi Mundari, penampilan Isenmulang Kalteng FC kali ini memperlihatkan sejumlah hal positif. Ia melihat para pemain mulai menunjukkan tekad lebih besar untuk tampil baik dan berusaha menciptakan peluang demi mendapatkan kemenangan.

Menurutnya, semangat tersebut menjadi modal penting bagi tim untuk memperbaiki performa pada pertandingan berikutnya. Namun, usaha yang sudah ditunjukkan di lapangan belum cukup untuk membawa Isenmulang FC mendapatkan hasil yang diinginkan.

Mundari juga menyadari masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah transisi permainan, terutama ketika tim kehilangan penguasaan bola.

Ia menilai para pemain terkadang masih belum memiliki pemahaman yang sama dalam menentukan respons setelah kehilangan bola. Mereka harus lebih cepat mengambil keputusan, apakah langsung melakukan tekanan kepada lawan atau merapatkan barisan untuk membentuk pertahanan di area tengah.

Masalah tersebut perlu segera dibenahi agar Isenmulang FC tidak terus memberikan ruang kepada lawan untuk mengembangkan serangan. Koordinasi antarpemain menjadi salah satu faktor penting dalam memperbaiki situasi tersebut.

Selain transisi permainan, Mundari turut menyoroti strategi serangan balik yang belum berjalan sesuai rencana. Padahal, skema tersebut sudah menjadi bagian dari materi latihan tim selama dua pekan terakhir.

Editor: Banu Adikara
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