Persebaya Surabaya Menang Tipis Lawan Isenmulang FC, Diogo Ramalho: Kita Perlu Meningkatkan Diri!

JawaPos.com-Diogo Ramalho mengomentari kemenangan tipis Persebaya Surabaya melawan Isenmulang FC di pekan keempat Super League. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Gelandang baru Persebaya tersebut merasa senang timnya bisa mengalahkan Isenmulang FC. Tiga poin dari Bandar Lampung juga memastikan Green Force belum terkalahkan di empat laga beruntun.

Permainan Persebaya dinilai Diogo Ramalho masih belum memuaskan. Dia menegaskan bahwa pemain akan meningkatkan performanya.

"Kami masih perlu banyak meningkatkan diri, tetapi kami berjuang dan tetap tak terkalahkan!" tulis Diogo Ramalho di Instagram, Sabtu (10/10).

Pada laga melawan Isenmulang FC, Diogo bermain sebagai starter untuk kedua kalinya dalam dua laga beruntun. Pemain asal Portugal tersebut memang ditugaskan untuk menggantikan peran Francisco Rivera yang absen.

Gol debut untuk Persebaya nyaris dilakukan Diogo di laga kemarin malam. Sayangnya, gol itu harus dianulir karena dia berada di posisi offside.

Dari sisi pelatih Persebaya, Bernardo Tavares merasa timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Namun, kondisi lapangan mempengaruhi permainan tim asuhannya.

"Kami memang menciptakan banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir masih harus ditingkatkan. Jika bisa mencetak gol kedua, bahkan gol ketiga, pertandingan mungkin akan lebih nyaman bagi kami," kata pelatih asal Portugal tersebut dikutip laman resmi Persebaya.