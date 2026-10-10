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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.02 WIB

Prediksi Skor PSIM vs Persija: Bisa Unggul Satu Bola di Bantul

Persija Jakarta datang ke markas PSIM Yogyakarta dengan modal tiga kemenangan beruntun. Macan Kemayoran diprediksi mampu menang, tetapi Laskar Mataram bertekad bangkit di kandang sendiri. (Persija) - Image

Persija Jakarta datang ke markas PSIM Yogyakarta dengan modal tiga kemenangan beruntun. Macan Kemayoran diprediksi mampu menang, tetapi Laskar Mataram bertekad bangkit di kandang sendiri. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan keempat Super League 2026/2027. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026) pukul 15.30 WIB, Macan Kemayoran membidik kemenangan keempat secara beruntun.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal musim. Sebaliknya, PSIM masih berusaha meraih kemenangan perdana setelah melewati tiga laga tanpa hasil maksimal.

Perbedaan performa tersebut membuat Persija lebih diunggulkan. Berdasarkan catatan awal musim kedua tim, Macan Kemayoran diprediksi mampu mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-0.

Meski demikian, PSIM tetap berpeluang memberikan kejutan. Dukungan suporter di Stadion Sultan Agung bisa menjadi tambahan motivasi bagi Laskar Mataram untuk mengakhiri tren negatif.

Persija Jakarta Jaga Rekor Sempurna

Persija mengawali BRI Super League 2026/2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Borneo FC Samarinda. Hasil positif itu berlanjut ketika Macan Kemayoran menaklukkan Persib Bandung dengan skor 2-1.

Pada pertandingan ketiga, Persija kembali mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Java United FC dengan skor 1-0.

Tiga kemenangan beruntun tersebut menjadi modal penting bagi Persija menjelang lawatan ke Bantul. Macan Kemayoran menunjukkan kemampuan menjaga konsistensi sekaligus mengamankan hasil positif meski tidak selalu mencetak banyak gol.

Dua kemenangan dengan selisih satu gol juga memperlihatkan pentingnya kemampuan Persija mempertahankan keunggulan. Modal tersebut bisa menjadi faktor penentu ketika menghadapi PSIM yang membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Kondisi skuad turut menjadi perhatian menjelang pertandingan. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena cedera dilaporkan mulai pulih. Jika bisa kembali tersedia, mereka berpotensi menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menentukan komposisi pemain.

Kedalaman skuad akan membantu Persija menjaga intensitas permainan sekaligus mengatur rotasi di tengah kompetisi yang berjalan ketat. Namun, Macan Kemayoran tetap perlu mempertahankan keseimbangan antara menyerang dan bertahan agar tidak memberi kesempatan kepada tuan rumah.

Editor: Hendra
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