Prediksi Skor Lille vs Le Havre: Les Dogues Borong Gol dan Bangkit di Villeneuve-d'Ascq

JawaPos.com — Lille diprediksi bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Le Havre pada lanjutan Ligue 1 di Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Sabtu (10/10/2026) pukul 22.15 WIB, setelah kekalahan 1-2 dari Nice menghentikan tren positif mereka.

Pasukan Davide Ancelotti punya modal lebih meyakinkan karena mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan, sedangkan Le Havre masih terpuruk di dasar klasemen dengan hanya dua poin dan belum pernah menang musim ini.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Lille untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas Liga Prancis.

Sebaliknya, Le Havre datang dengan tekanan besar setelah menjalani lima pertandingan tanpa kemenangan dan masih kesulitan menemukan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.

Lille Ingin Bangkit setelah Tumbang dari Nice Lille memiliki alasan kuat untuk membidik tiga poin ketika menjamu Le Havre, terutama setelah kekalahan pertama mereka di Ligue 1 musim ini.

Sebelum takluk 1-2 dari Nice pada 20 September, Les Dogues mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan awal bersama Ancelotti.

Hasil tersebut sempat mengantarkan Lille ke puncak klasemen sementara, sebelum posisi mereka turun ke peringkat keempat dengan koleksi 10 poin.

Dari lima pertandingan, Lille mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dengan torehan delapan gol serta empat kali kebobolan.

Kinerja lini serang menjadi salah satu modal penting Lille untuk menghadapi pertahanan Le Havre yang belum konsisten.