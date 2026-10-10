Curi 3 Poin di Kandang Isenmulang FC, Persebaya Surabaya Masih Punya PR Besar

Persebaya Surabaya saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC, di mana Green Force menang tipis 1-0 melalui penalti Alex Martins pada injury time babak pertama di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026). (Persebaya) JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Meski menang lewat penalti Alex Martins pada injury time babak pertama, pelatih Bernardo Tavares menyoroti banyaknya peluang terbuang yang membuat Green Force gagal mengunci kemenangan lebih awal.

Kemenangan tandang tersebut menjadi hasil penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga momentum kompetisi.

Namun, skor tipis menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi, terutama dalam urusan penyelesaian akhir di depan gawang lawan.

Tavares menilai anak asuhnya memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencetak gol tambahan.

Sayangnya, sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol sehingga pertandingan harus tetap dijaga ketat hingga peluit panjang berbunyi.

Alex Martins Jadi Penentu Kemenangan Gol tunggal Persebaya Surabaya lahir melalui titik putih setelah Miguel Pereira dilanggar di kotak penalti.

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