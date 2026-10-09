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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.33 WIB

Persebaya Surabaya Bidik Tiga Poin Lawan Isenmulang Kalteng FC, Tavares Soroti Fokus Pemain

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tidak meremehkan Isenmulang FC meski lawan menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tidak meremehkan Isenmulang FC meski lawan menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan laga tandang ini untuk meraih tiga poin.

Apalagi, Bajul Ijo masih belum sepenuhnya puas dengan hasil yang didapat dalam tiga pertandingan awal musim.

Persebaya mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang dari tiga laga tersebut.

Hasil ini membuat pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC menjadi kesempatan bagi tim asal Surabaya itu untuk memperbaiki perolehan poin sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen.

Tavares mengingatkan para pemainnya agar tetap fokus sepanjang pertandingan.

Ia menilai lawan juga memiliki motivasi besar untuk mendapatkan poin, sehingga Persebaya tidak boleh menganggap remeh pertandingan ini.

Pelatih asal Portugal tersebut juga menyinggung hasil imbang pada laga kandang sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
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