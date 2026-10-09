Persebaya Surabaya Bidik Tiga Poin Lawan Isenmulang Kalteng FC, Tavares Soroti Fokus Pemain

JawaPos.com - Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan laga tandang ini untuk meraih tiga poin.

Apalagi, Bajul Ijo masih belum sepenuhnya puas dengan hasil yang didapat dalam tiga pertandingan awal musim.

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Persebaya mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang dari tiga laga tersebut.

Hasil ini membuat pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC menjadi kesempatan bagi tim asal Surabaya itu untuk memperbaiki perolehan poin sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen.

Tavares mengingatkan para pemainnya agar tetap fokus sepanjang pertandingan.

Ia menilai lawan juga memiliki motivasi besar untuk mendapatkan poin, sehingga Persebaya tidak boleh menganggap remeh pertandingan ini.