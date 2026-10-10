Prediksi Skor PSIM vs Persija di Super League: Momentum Macan Kemayoran Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan keempat Super League 2026/2027. Laga ini menjadi momentum Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - mempertahankan tren positifnya.
PSIM Jogja dijadwalkan menjamu Persija di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB. Bagi kedua tim, pertandingan ini memiliki arti penting, terkhusus tuan rumah.
Laskar Mataram - julukan PSIM - datang dengan modal buruk. Tim asuhan Jean Paul Van Gastel itu belum mencatat kemenangan dari tiga pertandingan awal musim ini.
PSIM mencatatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan beruntun sebelum jeda internasional FIFA Matchday. Laskar Mataram pun kini menduduki peringkat ke-15 dengan torehan satu poin pada papan klasemen sementara Super League 2026/2027.
PSIM Jogja tentu membidik kemenangan perdana musim ini pada laga tandang melawan Persija. Namun, mencuri poin dari Macan Kemayoran juga bukan perkara mudah, terlebih sedang tampil impresif.
Persija saat ini berhasil menyapu bersih tiga laga perdana dengan kemenangan. Mereka bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan sembilan poin, hanya terpaut satu poin saja dari Dewa United yang unggul jumlah laga.
Hebatnya, lawan-lawan yang Persija tumbangkan pada tiga laga awal bukan lawan sembarangan. Macan Kemayoan menumbangkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United.
Kini, Macan Kemayoran bertekad untuk memperpanjang tren kemenangannya. Namun, pelatih Persija, Shin Tae-yong tidak anggap remeh PSIM dan meminta anak asuhnya untuk tetap waspada.
"Jika melihat permainan yang ditampilkan, mereka memiliki kualitas yang cukup baik. Karena itu, kami tidak boleh lengah," kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (10/10).
Persija tidak hanya datang dengan rentetan hasil positif. Macan Kemayoran dipastikan bakal full team saat menghadapi PSIM setelah Kwon Chang-hoon dan Dony Tri Pamungkas sudah pulih dari cedera.
Dony Tri bahkan mendampingi Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers menjelang laga. Artinya, pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan besar akan tampil sejak menit awal saat Persija melawan PSIM.
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