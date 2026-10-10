Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15.22 WIB

Prediksi Skor PSIM vs Persija di Super League: Momentum Macan Kemayoran Lanjutkan Tren Positif

Kapten Rizky Ridho dkk saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK.  (Instagram @rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan keempat Super League 2026/2027. Laga ini menjadi momentum Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - mempertahankan tren positifnya. 

PSIM Jogja dijadwalkan menjamu Persija di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB. Bagi kedua tim, pertandingan ini memiliki arti penting, terkhusus tuan rumah. 

Laskar Mataram - julukan PSIM - datang dengan modal buruk. Tim asuhan Jean Paul Van Gastel itu belum mencatat kemenangan dari tiga pertandingan awal musim ini.

PSIM mencatatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan beruntun sebelum jeda internasional FIFA Matchday. Laskar Mataram pun kini menduduki peringkat ke-15 dengan torehan satu poin pada papan klasemen sementara Super League 2026/2027. 

PSIM Jogja tentu membidik kemenangan perdana musim ini pada laga tandang melawan Persija. Namun, mencuri poin dari Macan Kemayoran juga bukan perkara mudah, terlebih sedang tampil impresif.

Persija saat ini berhasil menyapu bersih tiga laga perdana dengan kemenangan. Mereka bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan sembilan poin, hanya terpaut satu poin saja dari Dewa United yang unggul jumlah laga.

Hebatnya, lawan-lawan yang Persija tumbangkan pada tiga laga awal bukan lawan sembarangan. Macan Kemayoan menumbangkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United.

Kini, Macan Kemayoran bertekad untuk memperpanjang tren kemenangannya. Namun, pelatih Persija, Shin Tae-yong tidak anggap remeh PSIM dan meminta anak asuhnya untuk tetap waspada. 

"Jika melihat permainan yang ditampilkan, mereka memiliki kualitas yang cukup baik. Karena itu, kami tidak boleh lengah," kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (10/10).

Persija tidak hanya datang dengan rentetan hasil positif. Macan Kemayoran dipastikan bakal full team saat menghadapi PSIM setelah Kwon Chang-hoon dan Dony Tri Pamungkas sudah pulih dari cedera. 

Dony Tri bahkan mendampingi Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers menjelang laga. Artinya, pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan besar akan tampil sejak menit awal saat Persija melawan PSIM. 

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran bakal Menang Tipis - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran bakal Menang Tipis

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 13.49 WIB

Persija Jakarta Hadapi 5 Laga dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Soroti Kebugaran Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Hadapi 5 Laga dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Soroti Kebugaran Pemain

Rabu, 7 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Persija Jakarta Lakoni Lima Pertandingan Oktober 2026, Berikut Rintangan Raih Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Lakoni Lima Pertandingan Oktober 2026, Berikut Rintangan Raih Poin

Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore