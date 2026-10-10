MSL Series 5 Segera Bergulir, Berikut Akses Tayangan Nonton Pertandingan

JawaPos.com - Liga mini soccer 7 lawan 7 di Indonesia dengan sistem liga penuh dan berjenjang (degradasi dan promosi) atau dikenal dengan nama Minisoccer Super League (MSL) memasuki seri kelima (Series 5) yang segera bergulir akhir pekan ini.

Mengusung semangat “Home of Football 7”, MSL Series 5 menghadirkan empat agenda kompetisi yang menjangkau klub elite, tim antarperusahaan, peserta kualifikasi, dan para juara regional.

Dikutip dari keterangan resmi mereka pada Jumat (9/10), empat agenda kompetisi MSL Series 5 yang diumumkan dalam sesi jumpa pers pada Jumat terdiri dari MSL Liga 1 (10 klub), CSL Divisi 2 (7 klub), Kualifikasi Liga 2 (16 klub), serta Piala MSL Nasional Series (16 klub) yang memperebutkan Piala Menkopolkam.

MSL Liga 1 menjadi panggung utama bagi klub-klub di tingkat elite, sementara CSL Divisi 2 disiapkan sebagai kompetisi tingkat kedua antarperusahaan untuk memberikan ruang bagi tim dan pemain dari lingkungan perusahaan dalam mengembangkan kemampuan mereka.

Lalu, Kualifikasi Liga 2 akan menjadi jalur bagi tim untuk memperebutkan tempat di kompetisi Liga 2 MSL. Selanjutnya, kompetisi di tingkat nasional, Piala MSL Nasional Series nantinya mempertemukan para juara regional untuk bersaing memperebutkan Piala Menkopolkam. Adapun, rangkaian kompetisi MSL regional saat ini sedang berlangsung di lebih dari 16 kota penyelenggaraan.

Rangkaian kompetisi MSL Series 5 ini rencananya bergulir pada Oktober-November, dengan gameweek pertama yang memainkan pertandingan Liga 1 dan CSL Liga 2 berlangsung pada Minggu (11/10).

Untuk memperluas akses penonton, pertandingan liga di Brilian Stadium nantinya dapat disaksikan melalui kanal Sport77 dan Garuda TV. Kehadiran siaran tersebut diharapkan membuat kompetisi lebih mudah diikuti oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Ketua Umum F7 Dudung Abdurachman menyampaikan pesan bahwa MSL menjadi ajang untuk secara konsisten menunjukkan bakat dan mengembangkan talenta terbaik dalam ranah olahraga turunan sepak bola, menuju persiapan Piala Asia 2027.