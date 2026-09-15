Usai Bawa Indonesia ke Piala Dunia, Atlet Timnas Mini Soccer Christian Wilfandio Menikah

Atlet Tim Nasional Mini Soccer Indonesia Christian Wilfandio Rewah menikahi Maria Theresia Waleng Emar. Pesta pernikahan keduanya mengusung konsep sederhana dengan tema Mafia Style. (Istimewa)
JawaPos.com — Atlet Tim Nasional Mini Soccer Indonesia Christian Wilfandio Rewah melangsungkan pernikahan dengan konsep sederhana dan intim bersama Maria Theresia Waleng Emar.
Keduanya menggelar pernikahan di Dvara-MTen, Jakarta, dengan konsep Mafia Style yang mengedepankan nuansa klasik dan personal.
Pernikahan tersebut menjadi momen baru bagi Christian setelah sebelumnya mencatat sejumlah pencapaian di dunia olahraga dan bisnis. Ia masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2026, yang menempatkannya sebagai salah satu dari 300 anak muda di kawasan Asia-Pasifik yang mendapat pengakuan atas kiprahnya.
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Di dunia olahraga, Christian merupakan bagian dari Tim Nasional Mini Soccer Indonesia. Ia turut memperkuat Indonesia dalam ajang Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia, yang menjadi penampilan internasional pertama tim tersebut.
Indonesia finis sebagai runner-up dan memperoleh tiket ke Piala Dunia Mini Soccer di Brasil tahun depan. Christian mengatakan pencapaian tersebut menjadi langkah penting bagi perkembangan mini soccer Indonesia.
"Betul, kemarin juara 2, dapat slot di Piala Dunia. Yang mana ini adalah pertama kali mini soccer Indonesia ke tingkat internasional, ke Roma, dan kita menghasilkan hasil yang maksimal," ujar Christian.
Menghadapi Piala Dunia, Christian menyebut persiapan akan dilakukan melalui pemusatan latihan dan latihan pribadi.
"Pastinya akan ada training camp lagi, mungkin di Tasikmalaya lagi, di tempat latihan. Dan juga pastinya saya akan ada latihan pribadi, personal private juga sama Coach Boro dan lain-lain. Jadi ya harus maksimal di Brasil," katanya.
Di tengah aktivitasnya sebagai atlet, Christian juga memilih pernikahan yang tidak berlebihan. Ia mengatakan fokus utama perayaan tersebut adalah kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang terdekat.
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