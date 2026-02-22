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Andika Rachmansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 08.02 WIB

Lama Tak Terlihat, Gelandang Persija Hanif Sjahbandi Meriahkan Turnamen Mini Soccer Usia Muda

Gelandang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi. (istimewa) - Image

Gelandang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi. (istimewa)

JawaPos.com - Turnamen mini soccer usia muda bertajuk Simpati Future Star Competition telah rampung digelar. Menariknya, gelandang anyar Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi, turut memeriahkan turnamen tersebut.

Turnamen tersebut berlangsung pada 13-14 Juni di DP Sport, Ciledug, Kota Tangerang.Kompetisi Mini Soccer U-15 yang diikuti 16 tim undangan ini menjadi wadah bagi pemain muda dari berbagai akademi sepak bola untuk mengembangkan teknik, taktik, dan mental.

Ajang tersebut berhasil dimenangkan oleh RSoccer Training Camp setelah bungkam All Star United dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga final yang berlangsung Minggu (14/6). Sementara peringkat ketiga diraih oleh tim Raga Negeri.

“Menjadi juara tentu menjadi kebanggan bagi kami tetapi yang lebih penting adalah proses yang telah dilalui oleh para pemain,” ujar Ahmad Noor, perwakilan RSoccer Training Camp.

Simpati Future Star Competition edisi pertama ini tidak hanya menyajikan turnamen mini soccer usia muda saja. Terdapat sejumlah kegiatan lain, salah satunya yakni sesi meet and greet dengan Hanif Sjahbandi.

Lama tak terlihat karena sedang mengalami pemulihan cedera, Hanif menyempatkan diri untuk berbagi cerita dan pengalaman terkait perjalanan kariernya di dunia sepak bola. Pemain Persija Jakarta itu menyambut baik turnamen akar rumput tersebut, karena dinilai positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

“Kompetisi seperti ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan pemain muda,” ujar Hanif.

“Semakin banyak wadah positif yang tersedia bagi para pemain muda, semakin besar pula kesempatan mereka untuk berkembang, menunjukkan kemampuan terbaik, dan mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional," lanjutnya.

Sementara itu, Simpati sebagai sponsor tunggal, mengungkap alasannya mendukung turnamen tersebut. Turnamen kelompok umur ini disebut sejalan dengan misi mereka dalam mendukung generasi muda Indonesia untuk terus berkembang dan memaksimalkan potensi melalui sepak bola.

Editor: Banu Adikara
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