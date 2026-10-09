Dony Tri Pamungkas Optimistis Persija Raih Poin Penuh di Kandang PSIM

Shayne Pattynama (kiri) dan Dony Tri Pamungkas menjadi dua pemain andalan Persija di sektor full back (Dok/Persija)
JawaPos.com - Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, menegaskan timnya siap tempur menghadapi PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026/2027. Ia optimistis skuad Macan Kemayoran membawa pulang tiga poin dari laga tandang tersebut.
Persija akan bertandang ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) dengan kick-off pukul 15.30 WIB. Macan Kemayoran datang ke sana dengan modal meyakinkan, tanpa terkalahkan di tiga laga awal musim ini.
Mewakili pemain, Dony Tri menegaskan persiapan Persija berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan seluruh pemain dalam kondisi segar jelang menghadapi Laskar Mataram -julukan PSIM Jogja.
“Persiapan kami berjalan dengan sangat baik dan kondisi pemain semuanya siap untuk pertandingan besok,” kata Dony Tri dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (9/10).
Dony Tri menyadari mencuri poin di kandang PSIM Jogja bukan tugas mudah. Tapi, pemain berusia 21 tahun itu percaya diri Persija bisa memenangkan pertandingan tersebut.
“Bukan pertandingan yang mudah untuk pertandingan besok, tetapi kami semua yakin bisa meraih tiga poin untuk pertandingan besok,” tegas Dony Tri.
Sementara, pelatih Persija, Shin Tae-yong, sangat senang karena skuadnya dalam kondisi lengkap setelah Dony Tri dan Kwon Chang-hoon telah pulih dari cedera. Kehadiran dua pemain tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi positif.
“Persiapan untuk pertandingan besok sudah berjalan dengan baik. Selain itu, pemain yang sebelumnya cedera, seperti Donny yang kita wawancarai hari ini dan Kwon Chang-hoon, juga sudah kembali, sehingga saya berharap kami bisa menampilkan permainan yang lebih baik besok,” ujar Shin Tae-yong.
Bagi Dony Tri, pertandingan melawan PSIM Jogja akan menjadi laga debutnya bersama Persija pada Super League 2026/2027. Sebab, pemain kelahiran Boyolali itu harus absen dalam tiga laga awal musim ini karena menjalani pemulihan cedera. Namanya pun juga harus dicoret dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
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