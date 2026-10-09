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Andika Rachmansyah
Jumat, 9 Oktober 2026 | 20.00 WIB

Persija Siap Tempur, Dony Tri dan Kwon Chang-hoon Pulih untuk Lawan PSIM Jogja!

Shin Tae-yong minta Persija Jakarta tetap fokus meski telah meraih kemenangan beruntun. (Dok. I.League) - Image

Shin Tae-yong minta Persija Jakarta tetap fokus meski telah meraih kemenangan beruntun. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi PSIM Jogja pada laga pekan keempat Super League 2026/2027. Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon telah pulih dari cedera dan berpotensi main dalam laga tersebut. 

Persija akan melawat ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.

Skuad Macan Kemayoran dipastikan full team setelah Dony Tri dan Kwon Chang-hoon pulih dari cedera. 

“Persiapan pertandingan besok sudah dilakukan dengan baik dan sedang berjalan lancar,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (9/10).

Dalam sesi konferensi pers tersebut, Shin Tae-yong didampingi oleh Dony Tri. Artinya, kemungkinan besar pemain berusia 21 tahun akan tampil sejak menit awal saat menghadapi PSIM Jogja. 

Sementara Kwon Chang-hoon, Shin Tae-yong tidak mengungkap apakah sang pemain akan turun sejak menit awal. Yang pasti, kata dia, Persija bisa memainkan permainan terbaiknya.

“Dan juga, karena pemain yang cedera seperti Dony, yang diwawancarai bersama kita hari ini, serta Kwon Chang-hoon telah kembali, saya berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang lebih baik," terang Shin Tae-yong. 

Laga tandang kontra PSIM Jogja menjadi momentum bagi Persija untuk mempertahankan tren kemenangan.

Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain terbaiknya untuk menjaga momentum positif tersebut. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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