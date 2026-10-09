Persija Siap Tempur, Dony Tri dan Kwon Chang-hoon Pulih untuk Lawan PSIM Jogja!

Shin Tae-yong minta Persija Jakarta tetap fokus meski telah meraih kemenangan beruntun. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi PSIM Jogja pada laga pekan keempat Super League 2026/2027. Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon telah pulih dari cedera dan berpotensi main dalam laga tersebut.
Persija akan melawat ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.
Skuad Macan Kemayoran dipastikan full team setelah Dony Tri dan Kwon Chang-hoon pulih dari cedera.
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“Persiapan pertandingan besok sudah dilakukan dengan baik dan sedang berjalan lancar,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (9/10).
Dalam sesi konferensi pers tersebut, Shin Tae-yong didampingi oleh Dony Tri. Artinya, kemungkinan besar pemain berusia 21 tahun akan tampil sejak menit awal saat menghadapi PSIM Jogja.
Sementara Kwon Chang-hoon, Shin Tae-yong tidak mengungkap apakah sang pemain akan turun sejak menit awal. Yang pasti, kata dia, Persija bisa memainkan permainan terbaiknya.
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“Dan juga, karena pemain yang cedera seperti Dony, yang diwawancarai bersama kita hari ini, serta Kwon Chang-hoon telah kembali, saya berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang lebih baik," terang Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain terbaiknya untuk menjaga momentum positif tersebut.
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