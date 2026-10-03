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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Prediksi Susunan Pemain PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi: Laskar Mahesa Jenar Incar Kemenangan di Jatidiri

PSIS Semarang mengalahkan PSPS Pekanbaru 2-1 pada laga pembuka Championship 2026/2027. Duel sengit di Stadion Jatidiri berakhir dengan kemenangan tuan rumah. (Dok. PSIS) - Image

PSIS Semarang mengalahkan PSPS Pekanbaru 2-1 pada laga pembuka Championship 2026/2027. Duel sengit di Stadion Jatidiri berakhir dengan kemenangan tuan rumah. (Dok. PSIS)

JawaPos.com - PSIS Semarang bersiap menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan keempat Pengadaian Championship musim 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/10/2026) malam.

Laga PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Mahesa Jenar membawa misi untuk melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara.

PSIS sejauh ini telah menjalani sejumlah pertandingan pada awal musim Pengadaian Championship musim 2026/2027.

Laga kandang melawan Adhyaksa FC menjadi kesempatan bagi tim asuhan Widodo C. Putro untuk kembali mengamankan poin di Jatidiri.

Dukungan suporter juga diperkirakan bakal menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan ini.

PSIS ingin memaksimalkan status sebagai tuan rumah setelah sebelumnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada awal kompetisi.

Di sisi lain, Adhyaksa FC Bekasi datang ke Semarang dengan ambisi mencuri poin. Tim tamu tentu tidak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam pertandingan pekan keempat. Persiapan dari sisi teknis, taktik, fisik, hingga mental telah dilakukan untuk menghadapi tekanan bermain di kandang PSIS.

Dari susunan pemain yang diprediksi, PSIS kemungkinan menurunkan Rizky Darmawan sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Komang Tri, Fabiano Beltrame, Amirul dan Abduh Lestaluhu.

Editor: Banu Adikara
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