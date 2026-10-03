Prediksi Susunan Pemain PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi: Laskar Mahesa Jenar Incar Kemenangan di Jatidiri

JawaPos.com - PSIS Semarang bersiap menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan keempat Pengadaian Championship musim 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/10/2026) malam.

Laga PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Mahesa Jenar membawa misi untuk melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara.

PSIS sejauh ini telah menjalani sejumlah pertandingan pada awal musim Pengadaian Championship musim 2026/2027.

Laga kandang melawan Adhyaksa FC menjadi kesempatan bagi tim asuhan Widodo C. Putro untuk kembali mengamankan poin di Jatidiri.

Dukungan suporter juga diperkirakan bakal menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan ini.

PSIS ingin memaksimalkan status sebagai tuan rumah setelah sebelumnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada awal kompetisi.

Di sisi lain, Adhyaksa FC Bekasi datang ke Semarang dengan ambisi mencuri poin. Tim tamu tentu tidak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam pertandingan pekan keempat. Persiapan dari sisi teknis, taktik, fisik, hingga mental telah dilakukan untuk menghadapi tekanan bermain di kandang PSIS.