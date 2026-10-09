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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.01 WIB

Java United Jual Tiket Seharga Rp 27 Ribu untuk Laga Vs Borneo FC di Stadion Jatidiri Semarang

Suporter Java United ketika menyaksikan tim kesayangan berlaga di Stadion Jatidiri. (I.League) - Image

Suporter Java United ketika menyaksikan tim kesayangan berlaga di Stadion Jatidiri. (I.League)

JawaPos.com - Java United FC kembali menghadirkan promo harga tiket untuk laga kandang di Super League 2026/2027.

Setelah sebelumnya memberikan harga khusus saat menghadapi Garudayaksa FC, manajemen Laskar Kepodang Emas kembali memangkas harga tiket ketika menjamu Borneo FC Samarinda.

Java United akan menghadapi Borneo FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10), dengan kickoff pukul 15.30 WIB.

Pada tahap awal penjualan, tiket yang tersedia diperuntukkan bagi tribun Barat. Suporter maupun masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung sudah dapat melakukan pembelian melalui laman resmi Java United.

Harga tiket promo yang ditawarkan cukup terjangkau, yakni Rp27.000. Kebijakan tersebut kembali diterapkan sebagai bentuk apresiasi manajemen terhadap antusiasme penonton yang hadir langsung ke stadion.

Manajer Java United, Alan Haviludin, mengaku senang melihat respons penonton ketika timnya menjalani pertandingan kandang melawan Garudayaksa FC.

Karena itu, manajemen ingin kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan harga yang lebih ramah di kantong.

“Kami sangat senang melihat antusiasme penonton ketika Java United bertanding melawan Garudayaksa FC. Sebagai bentuk apresiasi, manajemen kembali memberikan promo agar publik, terutama Jawa Tengah, dapat menikmati langsung pertandingan sepak bola di stadion,” kata Alan.

Editor: Edi Yulianto
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