Java United Rekrut Gelandang Asal Brasil Lukas Brambilla

Java United datangkan gelandang serang Brasil Lukas Brambilla. (Istimewa)
JawaPos.com - Java United terus berbenah menambah kekuatan di lini tengah dengan mendatangkan gelandang serang asal Brasil, Lukas Brambilla.
Pelatih Java United Fabio Lefundes berharap banyak kedatangan Lukas Brambilla akan memperkuat lini tengah menghadapi persaingan BRI Super League 2026/27.
Lukas menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan Java United menjelang penutupan bursa transfer awal musim.
Kehadirannya diharapkan bisa memberikan tambahan kreativitas sekaligus pilihan bagi tim pelatih dalam membangun serangan.
Manajer Java United Alan Haviludin menyebut, Lukas sebagai pemain nonlokal terakhir yang direkrut klub pada jendela transfer awal musim 2026/27.
“Lukas menjadi pemain nonlokal terakhir yang direkrut pada bursa transfer awal musim. Semoga kualitas dan pengalamannya bisa membantu perjuangan kami di kompetisi,” kata Alan.
Lukas bukan pemain yang minim pengalaman.
Sebelum melanjutkan karier ke Indonesia, gelandang berusia tersebut telah mencicipi kompetisi di sejumlah negara.
Kariernya pernah membawanya bermain di Brasil, Finlandia, Yunani, Cyprus, Bulgaria, India, hingga Kuwait.
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