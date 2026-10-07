Java United Datangkan Cleylton Santos Jelang Penutupan Transfer BRI Super League 2026/27

Java United datangkan bek Brasil Cleylton Santos untuk perkuat pertahanan. (Istimewa)
JawaPos.com - Java United FC bergerak cepat menjelang penutupan jendela transfer BRI Super League 2026/27 dengan mendatangkan bek asal Brasil Cleylton Santos.
Kehadiran Cleylton Santos diharapkan mampu membuat lini belakang Java United semakin solid.
Pengalaman pemain berusia 33 tahun tersebut di sepak bola Indonesia juga menjadi salah satu pertimbangan klub dalam merekrutnya.
Manajer Java United Alan Haviludin menyebut, Cleylton memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Pengalamannya bermain di kompetisi Indonesia dinilai dapat membantu proses adaptasi bersama skuad asuhan Fabio Lefundes.
"Cleylton memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan pelatih. Dia juga pernah bermain di Indonesia sehingga diharapkan tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi," kata Alan.
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Cleylton sudah berada di Indonesia sejak akhir September.
Setelah bergabung, dia langsung mengikuti sejumlah sesi latihan bersama rekan-rekan barunya.
Bek kelahiran 19 Maret 1993 itu mengaku mendapat sambutan positif dari seluruh elemen tim.
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