Java United Datangkan Vander Silva, Gelandang Brasil Siap Debut Lawan Borneo FC

Vander Silva resmi gabung Java United dan berpeluang debut saat menjamu Borneo FC di Jatidiri. (Istimewa)
JawaPos.com - Java United FC resmi menambah kekuatan di lini tengah dengan mendatangkan gelandang bertahan asal Brasil, Vander Silva.
Pemain berusia 28 tahun itu direkrut menjelang penutupan jendela transfer awal BRI Super League 2026/27. Vander kini sudah berada di Semarang dan bergabung dengan skuad Laskar Kepodang Emas di bawah arahan pelatih Fabio Lefundes. Ia juga telah mengikuti beberapa sesi latihan bersama rekan-rekan barunya.
Kedatangan ke Indonesia menjadi pengalaman baru bagi Vander. Pasalnya, Java United merupakan klub pertama di luar Brasil yang dibelanya sepanjang karier profesional.
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"Saya datang dengan perasaan bahagia dan harapan yang sangat tinggi. Senang bisa mendapatkan kepercayaan untuk berjuang dalam proyek ini," ujar Vander.
Sebelum memilih berkarier di Indonesia, Vander menghabiskan sekitar delapan tahun sebagai pesepak bola profesional di Brasil. Ia pernah memperkuat sejumlah klub yang berkompetisi di level Serie D hingga Serie B.
Pengalaman Vander juga dilengkapi dengan kesempatan membela tim nasional Brasil U-20 pada 2016.
Kini, ia berharap pengalaman tersebut bisa membantu Java United menghadapi persaingan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
"Saya berharap bisa menjalani musim yang hebat bersama Java United. Saya melihat kualitas tim di bawah kepemimpinan coach Fabio Lefundes," katanya.
Vander berpeluang mencatatkan penampilan pertamanya bersama Java United saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
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Jawa Pos
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