Ernando Ari Siap Kawal Gawang Persebaya Surabaya, Tapi Tetap Waspada Kebangkitan Isenmulang FC

JawaPos.com — Ernando Ari siap mengawal gawang Persebaya Surabaya saat menghadapi Isenmulang FC di PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (9/10/2026), pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Penjaga gawang tersebut menegaskan skuad Green Force sudah memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk mengevaluasi strategi dan memburu tiga poin di laga tandang.

Ernando Ari menyebut persiapan Persebaya Surabaya setelah jeda FIFA Matchday berjalan sangat baik.

Para pemain kembali berlatih dengan antusias setelah mendapatkan waktu libur sekaligus menjalankan evaluasi dan strategi yang diberikan pelatih Bernardo Tavares.

"Persiapan setelah jeda FIFA Matchday berjalan sangat baik. Kami menetapkan strategi dan mengikuti keinginan pelatih," ujar Ernando Ari, Kamis (8/10/2026).

Kondisi tersebut menjadi modal penting Persebaya Surabaya sebelum menghadapi Isenmulang FC.

Green Force datang dengan target meraih kemenangan pertama di laga tandang setelah sebelumnya nyaris mendapatkan tiga poin.

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Ernando Ari menegaskan target utama Persebaya Surabaya dalam pertandingan pekan keempat adalah membawa pulang tiga poin.