Persik Kediri Tak Gentar Hadapi Madura United, Marcos Reina Siap Adu Taktik di Brawijaya

JawaPos.com - Persik Kediri mendapat ujian berat pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Macan Putih akan menjamu Madura United FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) sore.

Madura United datang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan beruntun pada awal musim.

Performa Laskar Sape Kerrab juga semakin berbahaya dengan ketajaman Dimitar Mitkov yang sudah mencetak empat gol.

Jumlah tersebut membuat Mitkov berada di puncak daftar top skor sementara bersama penyerang Dewa United Banten FC, Denilson Jr. Kondisi itu menjadi perhatian Persik Kediri sebelum pertandingan.

Menurutnya, tiga kemenangan beruntun bukan hasil yang bisa didapat sebuah tim tanpa memiliki permainan yang bagus.

Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut tidak ingin anak asuhnya merasa gentar.

Marcos Reina justru meminta para pemain tetap percaya diri dan menjalankan rencana permainan yang sudah disiapkan.