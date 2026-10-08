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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.27 WIB

Persik Kediri Tak Gentar Hadapi Madura United, Marcos Reina Siap Adu Taktik di Brawijaya

Madura United memiliki statistik minim kartu kuning di Kompetisi Super League 2026/2027. (I.League) - Image

Madura United memiliki statistik minim kartu kuning di Kompetisi Super League 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - Persik Kediri mendapat ujian berat pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Macan Putih akan menjamu Madura United FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) sore.

Madura United datang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan beruntun pada awal musim.

Performa Laskar Sape Kerrab juga semakin berbahaya dengan ketajaman Dimitar Mitkov yang sudah mencetak empat gol.

Jumlah tersebut membuat Mitkov berada di puncak daftar top skor sementara bersama penyerang Dewa United Banten FC, Denilson Jr. Kondisi itu menjadi perhatian Persik Kediri sebelum pertandingan.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengakui Madura United merupakan tim yang memiliki kualitas.

Menurutnya, tiga kemenangan beruntun bukan hasil yang bisa didapat sebuah tim tanpa memiliki permainan yang bagus.

Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut tidak ingin anak asuhnya merasa gentar.

Marcos Reina justru meminta para pemain tetap percaya diri dan menjalankan rencana permainan yang sudah disiapkan.

“Mereka adalah tim yang bagus. Tidak mungkin sebuah tim bisa menang tiga kali, kalau mereka bukan tim yang sangat baik. Itulah sebabnya kami harus sangat fokus untuk memberi mereka kekalahan pertamanya di Kediri,” kata Marcos Reina.

Editor: Banu Adikara
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