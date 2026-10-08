Deltras FC Segrup dengan Persik dan Persis di League Cup, Ini Strategi Leonard Tupamahu

Deltras FC tergabung di Grup H Zona Timur bersama dua klub Super League, Persik Kediri dan Persis Solo. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Deltras FC menyambut positif hasil drawing League Cup 2026/2027. Tim berjuluk The Lobster itu tergabung di Grup H Zona Timur bersama dua klub Super League, Persik Kediri dan Persis Solo.
Hasil undian tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Deltras FC yang akan menghadapi dua tim dengan level kompetisi lebih tinggi.
Meski begitu, Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, tidak melihat komposisi grup sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan.
Bagi Leonard, kehadiran League Cup justru memberikan keuntungan karena Deltras FC mendapatkan tambahan pertandingan di tengah kompetisi. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain kepada pemain yang selama ini belum banyak mendapat kesempatan.
Menurut Leonard, pertandingan tambahan, terutama pada tengah pekan, dapat menjadi momentum bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.
“Saya pikir ini bagus, kami punya pertandingan lebih, terutama di tengah minggu untuk para pemain yang sampai sejauh ini belum dapat kesempatan main,” ujar Leonard, Rabu (7/10), dikutip dari laman resmi I.League.
Leonard juga memastikan rotasi pemain akan menjadi bagian penting dalam menghadapi League Cup 2026/27. Pemain muda hingga mereka yang minim menit bermain berpeluang mendapatkan kesempatan tampil dalam turnamen tersebut.
Pelatih asal Indonesia itu menilai kesempatan seperti ini penting untuk menjaga kesiapan seluruh pemain dalam skuad. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, Deltras FC membutuhkan kedalaman tim agar performa tetap terjaga.
Terkait calon lawan di Grup H, Leonard tidak mempermasalahkan kehadiran Persik Kediri maupun Persis Solo. Ia menilai peluang setiap tim tetap terbuka karena seluruh peserta harus mengikuti regulasi yang sama.
“Mereka juga punya regulasi yang sama, hanya boleh pakai tiga pemain asing. Jadi, saya pikir kami punya peluang yang sama,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022