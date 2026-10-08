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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.14 WIB

Deltras FC Segrup dengan Persik dan Persis di League Cup, Ini Strategi Leonard Tupamahu

Deltras FC tergabung di Grup H Zona Timur bersama dua klub Super League, Persik Kediri dan Persis Solo. (Dok. I.League) - Image

Deltras FC tergabung di Grup H Zona Timur bersama dua klub Super League, Persik Kediri dan Persis Solo. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Deltras FC menyambut positif hasil drawing League Cup 2026/2027. Tim berjuluk The Lobster itu tergabung di Grup H Zona Timur bersama dua klub Super League, Persik Kediri dan Persis Solo.

Hasil undian tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Deltras FC yang akan menghadapi dua tim dengan level kompetisi lebih tinggi.

Meski begitu, Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, tidak melihat komposisi grup sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Bagi Leonard, kehadiran League Cup justru memberikan keuntungan karena Deltras FC mendapatkan tambahan pertandingan di tengah kompetisi. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain kepada pemain yang selama ini belum banyak mendapat kesempatan.

League Cup Jadi Kesempatan untuk Rotasi

Menurut Leonard, pertandingan tambahan, terutama pada tengah pekan, dapat menjadi momentum bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

“Saya pikir ini bagus, kami punya pertandingan lebih, terutama di tengah minggu untuk para pemain yang sampai sejauh ini belum dapat kesempatan main,” ujar Leonard, Rabu (7/10), dikutip dari laman resmi I.League.

Leonard juga memastikan rotasi pemain akan menjadi bagian penting dalam menghadapi League Cup 2026/27. Pemain muda hingga mereka yang minim menit bermain berpeluang mendapatkan kesempatan tampil dalam turnamen tersebut.

Pelatih asal Indonesia itu menilai kesempatan seperti ini penting untuk menjaga kesiapan seluruh pemain dalam skuad. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, Deltras FC membutuhkan kedalaman tim agar performa tetap terjaga.

Leonard Tak Masalah Hadapi Persik dan Persis

Terkait calon lawan di Grup H, Leonard tidak mempermasalahkan kehadiran Persik Kediri maupun Persis Solo. Ia menilai peluang setiap tim tetap terbuka karena seluruh peserta harus mengikuti regulasi yang sama.

“Mereka juga punya regulasi yang sama, hanya boleh pakai tiga pemain asing. Jadi, saya pikir kami punya peluang yang sama,” katanya.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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