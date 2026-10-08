Persiraja Siapkan 20 Pemain untuk Tantang PSIS, 3 Pemain Asing Turut Dibawa ke Semarang

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh membawa 20 pemain untuk menghadapi PSIS Semarang pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Rencong sudah tiba di Semarang pada Rabu (7/10) dan langsung menggelar persiapan jelang pertandingan di Stadion Jatidiri, Jumat (9/10) malam.

Persiraja datang dengan sejumlah pemain berpengalaman dalam rombongannya.

Kapten tim, Jayus Hariono, menjadi salah satu sosok yang dibawa untuk memperkuat tim menghadapi PSIS.

Selain itu, tiga pemain asing juga masuk dalam daftar 20 pemain Persiraja.

Mereka adalah Martin Chaves Garcia, Daniel Alemao, dan Traore. Ketiganya diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi Laskar Rencong dalam pertandingan nanti.

Sekretaris Umum Persiraja, Rahmat Djailani, memastikan kondisi para pemain yang dibawa ke Semarang cukup baik. Tim juga telah menjalani persiapan akhir sebelum pertandingan.

"Alhamdulillah sudah tiba di Semarang kemarin. Kita hari ini lakukan persiapan akhir sebelum pertandingan besok," kata Rahmat, Kamis (8/10).