Borneo FC Sukses Tahan Imbang Buriram United, Kadu Jadi Pahlawan

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda sukses menahan imbang juara bertahan Buriram United di Grup A ASEAN Club Championship. Laga yang berakhir dengan skor imbang 0-0 tersebut dimainkan di Stadion Buriram, Rabu (7/10).

Kiper Borneo FC, Kadu melakukan banyak penyelamatan penting yang membuat timnya sulit dibobol. Kiper asal Angola tersebut mengatakan bahwa itu sudah menjadi tugasnya.

Kadu juga senang Borneo FC bisa meraih satu poin di kandang Buriram United. "Itu sudah jadi pekerjaan saya. Ini adalah pertandingan yang bagus dan mendapatkan poin penting di tempat yang sulit," kata Kadu yang dikutip dari Instagram resmi @aseanutdfc, Rabu (7/10).

Buriram United tampil lebih dominan di awal pertandingan. Melansir Antara, Borneo FC justru memperoleh peluang pertama pada menit ke-17 melalui tendangan keras Asgal Habib Al Tarik yang bisa digagalkan Chatchai Bootprom.

Setelah itu, Buriram United mulai menebar ancaman ke gawang Borneo FC. Ancaman itu datang dari Caju yang melepaskan tendangan keras dan berhasil ditepis Kadu.

Di babak kedua, Buriram terus melanjutkan serangannya ke gawang Pesut Etam. Tembakan spekulasi Eduardo Mancha dari luar kotak penalti pada menit ke-75 kembali mampu diselamatkan Kadu.

Sementara itu, menit ke-83, Borneo FC berusaha untuk mencetak gol melalui situasi serangan balik. Juan Villa hampir membawa timnya unggul tapi masih bisa digagalkan Bootprom.