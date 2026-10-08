Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 8 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Borneo FC Sukses Tahan Imbang Buriram United, Kadu Jadi Pahlawan

Kiper Borneo FC Kadu. (Borneo FC)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda sukses menahan imbang juara bertahan Buriram United di Grup A ASEAN Club Championship. Laga yang berakhir dengan skor imbang 0-0 tersebut dimainkan di Stadion Buriram, Rabu (7/10).

Kiper Borneo FC, Kadu melakukan banyak penyelamatan penting yang membuat timnya sulit dibobol. Kiper asal Angola tersebut mengatakan bahwa itu sudah menjadi tugasnya.

Kadu juga senang Borneo FC bisa meraih satu poin di kandang Buriram United. "Itu sudah jadi pekerjaan saya. Ini adalah pertandingan yang bagus dan mendapatkan poin penting di tempat yang sulit," kata Kadu yang dikutip dari Instagram resmi @aseanutdfc, Rabu (7/10).

Buriram United tampil lebih dominan di awal pertandingan. Melansir Antara, Borneo FC justru memperoleh peluang pertama pada menit ke-17 melalui tendangan keras Asgal Habib Al Tarik yang bisa digagalkan Chatchai Bootprom.

Setelah itu, Buriram United mulai menebar ancaman ke gawang Borneo FC. Ancaman itu datang dari Caju yang melepaskan tendangan keras dan berhasil ditepis Kadu.

Di babak kedua, Buriram terus melanjutkan serangannya ke gawang Pesut Etam. Tembakan spekulasi Eduardo Mancha dari luar kotak penalti pada menit ke-75 kembali mampu diselamatkan Kadu.

Sementara itu, menit ke-83, Borneo FC berusaha untuk mencetak gol melalui situasi serangan balik. Juan Villa hampir membawa timnya unggul tapi masih bisa digagalkan Bootprom.

Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC mendapatkan satu poin. Kedua tim berada di posisi ketiga dan keempat di klasemen Grup A.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Java United Datangkan Vander Silva, Gelandang Brasil Siap Debut Lawan Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Java United Datangkan Vander Silva, Gelandang Brasil Siap Debut Lawan Borneo FC

Kamis, 8 Oktober 2026 | 02.11 WIB

Prediksi Buriram United vs Borneo FC di Shopee Cup: Pesut Etam Hadapi Ujian Berat di Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Buriram United vs Borneo FC di Shopee Cup: Pesut Etam Hadapi Ujian Berat di Thailand

Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.30 WIB

Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persija Segrup PSMS, Persib dan Borneo ke Perempat Final - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persija Segrup PSMS, Persib dan Borneo ke Perempat Final

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.13 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore