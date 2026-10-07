Prediksi Buriram United vs Borneo FC di Shopee Cup: Pesut Etam Hadapi Ujian Berat di Thailand

JawaPos.com - Borneo FC akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Buriram United dalam matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Chang Arena, Thailand, Rabu (7/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga Buriram United vs Borneo FC diprediksi berjalan sengit. Meski demikian, tuan rumah lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan karena memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Buriram United juga datang dengan catatan kandang yang cukup meyakinkan. Klub berjuluk The Thunder Castle tersebut disebut belum terkalahkan dalam 23 pertandingan kandang di semua kompetisi sejak Maret 2026.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Buriram United lebih difavoritkan dalam pertandingan kali ini. Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman panjang di kompetisi regional Asia Tenggara dan berstatus sebagai juara bertahan.

Produktivitas Buriram United di kandang turut menjadi perhatian Borneo FC. Tuan rumah disebut mampu mencetak rata-rata 2,4 gol dalam setiap pertandingan kandang musim ini.

Salah satu pemain yang diprediksi menjadi ancaman terbesar bagi lini belakang Borneo FC adalah Guilherme Bissoli. Penyerang tersebut tampil produktif bersama Buriram United dan telah mencatatkan 11 gol serta empat assist dalam sembilan pertandingan Thai League berdasarkan data yang menjadi dasar analisis pertandingan.

Bissoli memiliki kemampuan untuk mencari ruang di dalam kotak penalti. Pergerakannya tentu perlu mendapat perhatian khusus dari barisan pertahanan Borneo FC jika ingin membawa pulang hasil positif dari Thailand.

Di sisi lain, Borneo FC sebenarnya tidak datang tanpa modal. Pesut Etam memiliki sejumlah hasil positif sebelum menjalani perjalanan ke Thailand.