Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persija Segrup PSMS, Persib dan Borneo ke Perempat Final

JawaPos.com — Hasil drawing League Cup 2026/2027 telah diketahui. Persija Jakarta tergabung di Grup A Zona Barat 1, sementara Persib Bandung dan Borneo FC langsung menunggu di babak perempat final.

I.League bersama PSSI menggelar drawing League Cup 2026/2027 di Jakarta, Rabu (7/10). Sebanyak 38 klub ambil bagian dalam turnamen tersebut, terdiri atas 18 tim Super League dan 20 klub Championship.

"Ini akan menjadi nuansa dan gairah baru untuk atmosfer sepak bola Indonesia. Kami yakin ini sukses dan ramai ada 38 klub Super League dan Championship dan mudah-mudahan jadi tontonan menarik," kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi di Jakarta, Rabu (7/10).

Ke-38 klub tersebut dibagi ke dalam dua wilayah, yakni Zona Barat dan Zona Timur. Sebanyak 36 tim akan tampil pada fase grup yang terbagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi tiga klub.

Sementara itu, Persib Bandung dan Borneo FC langsung lolos ke perempat final karena mewakili Indonesia di kompetisi antarklub Asia.

I.League menyesuaikan jadwal League Cup dengan agenda kompetisi antarklub Asia agar asas fairness dan competitiveness dapat berjalan secara optimal.

Persija Tergabung di Grup A Berdasarkan hasil drawing, Persija Jakarta tergabung di Grup A Zona Barat 1 bersama Sumsel United dan PSMS Medan.

Persija menjadi satu-satunya klub Super League di grup tersebut. Sementara Sumsel United dan PSMS Medan merupakan klub Championship asal Sumatera.

Grup C Zona Barat 1 juga menarik perhatian karena mempertemukan dua klub Super League, yakni Dewa United dan Persita Tangerang. Keduanya berada satu grup bersama Persiraja Banda Aceh.