Savio Roberto Gabung ke Semen Padang, Jadi Pemain Termahal di Pegadaian Championship 2026/27

Pemain Semen Padang asal Brasil, Savio Roberto. (Istimewa)
JawaPos.com - Semen Padang FC bergerak cepat menjelang penutupan bursa transfer Pegadaian Championship 2026/27. Kabau Sirah resmi mendatangkan gelandang asal Brasil, Savio Roberto, untuk menambah kekuatan skuad pada musim ini.
Savio didatangkan dari sesama klub Indonesia, PSM Makassar. Kehadirannya cukup menarik perhatian karena pemain berusia 30 tahun tersebut memiliki nilai pasar yang tergolong tinggi untuk ukuran kompetisi kasta kedua Indonesia.
Berdasarkan nilai pasar yang tercatat, Savio Roberto memiliki banderol mencapai Rp6,08 miliar. Angka tersebut membuatnya menyandang status sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di Pegadaian Championship 2026/27.
Kabar kedatangan Savio diumumkan Semen Padang melalui akun media sosial resmi klub. Manajemen menyambut sang pemain sebagai bagian baru dari keluarga Kabau Sirah.
"OFFICIAL: SAVIO IS RED! Selamat bergabung di keluarga Semen Padang FC, Savio Roberto," tulis pihak klub dalam pengumumannya.
Manajemen Semen Padang menyebut perekrutan Savio dilakukan berdasarkan kebutuhan tim. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan tambahan kualitas sekaligus energi baru di lini tengah.
Savio memiliki fleksibilitas dalam bermain. Posisi utamanya berada di sektor tengah, baik sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah. Namun, pemain dengan tinggi 189 cm tersebut juga bisa dimainkan lebih ke depan sebagai penyerang.
Kemampuan tersebut menjadi salah satu modal penting bagi Semen Padang. Apalagi Savio sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Indonesia dan tampil dalam 27 pertandingan bersama PSM Makassar pada musim lalu.
Dari jumlah penampilan tersebut, Savio mampu menyumbangkan empat gol dan satu assist. Catatan itu menjadi gambaran bahwa dirinya tidak hanya bertugas mengatur permainan dari lini tengah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian akhir.
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