I.League Sebut Rivalitas Klasik akan Tersaji pada League Cup 2026/2027

JawaPos.com - Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyebutkan rivalitas klasik dari klub-klub akan kembali tersaji pada kompetisi League Cup 2026/2027 yang bergulir mulai 3 November mendatang.

"Dari hasil drawing, banyak grup-grup yang sangat menarik, ya. Terutama grup-grup yang punya rivalitas masa-masa dulu yang punya kekuatan di waktu kejayaan mereka," kata Ferry Paulus pada acara pengundian League Cup 2026/2027 di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan tim-tim yang memiliki rivalitas masa lalu seperti antara PSMS Medan dan Persija Jakarta. Kedua tim akan kembali beradu karena sama-sama menghuni Grup A Zona Barat 1.

Selain itu, Persipura Jayapura yang berada di Grup K Zona Timur 2 juga akan bersaing dengan klub dari kasta tertinggi Super League, kompetisi yang pernah dijuarai Mutiara Hitam sebanyak empat kali.

"Jadi kalau melihat hasil undian ini sangat adil ya," katanya.

Ia menjelaskan kompetisi tersebut juga akan diikuti juara bertahan Super League Persib Bandung dan runner-up Borneo FC Samarinda yang menunggu di babak perempat final karena tampil di kompetisi Asean Club Championship (ACC).

Ferry meyakini League Cup bakal menjadi tontonan yang menarik karena sejarah dari Piala Indonesia atau League Cup memiliki satu tensi yang sangat luar biasa.

"(Persaingan klub-klub dari dari dua kompetisi yang berbeda ini) pasti akan menjadi tontonan yang menarik," katanya.