Arema FC Masuk Grup L League Cup 2026/2027, Peluang ke Asia Terbuka

JawaPos.com — Arema FC resmi menempati Grup L Zona Timur 2 pada League Cup 2026/2027 bersama Isenmulang Kalteng FC dan Rans Nusantara FC.

Turnamen yang disiapkan sebagai pengganti Piala Indonesia tersebut menjadi kesempatan bagi Arema FC untuk bersaing di kompetisi domestik sekaligus membuka peluang menuju kompetisi Asia jika proposal I.League kepada AFC mendapat persetujuan.

Arema FC akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC dan Rans Nusantara FC dalam fase grup League Cup 2026/2027 yang menggunakan format tiga matchday.

League Cup merupakan ajang baru yang disiapkan operator kompetisi Liga Indonesia, I.League, sebagai pengganti Piala Indonesia.

Sebanyak 38 tim akan ambil bagian dalam League Cup 2026/2027, terdiri atas 18 klub Super League dan 20 klub Championship Liga 2. Arema FC akan bersaing dengan klub dari dua kasta tersebut untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur.

Jadwal League Cup 2026/2027 Seluruh pertandingan fase grup League Cup 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada hari kerja atau weekday.

Tiga matchday fase grup masing-masing digelar pada 3-5 November, 24-26 November, dan 1-3 Desember 2026.

I.League menyusun jadwal tersebut dengan mempertimbangkan agenda kompetisi antarklub Asia. Penyesuaian kalender dilakukan agar asas fairness dan competitiveness tetap terjaga sehingga seluruh klub mendapatkan kesempatan bertanding dalam kondisi kompetitif.

Setelah fase grup, kompetisi berlanjut ke babak 12 besar yang dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Januari 2027.