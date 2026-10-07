Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persib dan Borneo FC Langsung ke Perempat Final

JawaPos.com — Hasil drawing League Cup 2026/2027 menempatkan 36 tim ke dalam 12 grup. Sementara itu, Persib Bandung dan Borneo FC langsung menunggu di babak perempat final.

Hasil Drawing League Cup 2026/2027 Drawing League Cup 2026/2027 membagi 36 klub ke dalam 12 grup yang masing-masing dihuni tiga tim. Pembagian grup dilakukan berdasarkan wilayah serta pot prestasi klub pada musim sebelumnya.

Dari hasil pengundian, Persebaya Surabaya berada di Grup G Zona Timur 1 bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC.

Berikut hasil lengkap drawing League Cup 2026/2027:

Zona Barat 1

Grup A: Persija Jakarta, Sumsel United, PSMS Medan

Grup B: Bhayangkara Presisi Lampung FC, Semen Padang FC, PSPS Pekanbaru

Grup C: Dewa United Banten FC, Persita, Persiraja Banda Aceh

Zona Barat 2