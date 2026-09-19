Kickoff Liga 3 Nusantara 30 Oktober, Babak Penyisihan Pakai Format Home-Away

Suporter Persibo Bojonegoro memenuhi tribun Stadion Letjend Soedirman. Liga 3 Nusantara 2026/2027 dimulai 30 Oktober dengan format home-away di babak penyisihan dan melibatkan tiga grup berbasis wilayah. (YUAN EDO/RADAR BOJONEGORO)
JawaPos.com – Setelah mempersiapkan tim selama tiga bulan tanpa kejelasan, pelatih Gresik United Joko Susilo akhirnya bisa tenang. Sebab, jadwal kickoff Liga 3 Nusantara sudah keluar. Kasta ketiga sepak bola Indonesia itu akan digelar pada 30 Oktober mendatang dan dijadwalkan berakhir pada 6 Februari 2027.
''Kami sudah sangat siap bertanding di tanggal itu,'' tegasnya saat ditanya Jawa Pos kemarin (18/9). Gethuk -sapaannya- kini sudah bisa lebih fokus pada program terencana, mulai dari menyusun kondisi fisik pemain hingga beberapa laga uji coba.
Nah, Liga 3 Nusantara musim ini sedikit berbeda soal format kompetisi. Jika musim lalu format kompetisi total menggunakan sistem home tournament atau sentralisasi, musim ini format dibagi menjadi tiga bagian. Babak penyisihan, babak 8 besar, dan final.
Format untuk babak penyisihan menggunakan sistem home-away yang dibagi ke dalam tiga grup berdasarkan wilayah. Ada Grup Barat, Tengah, dan Timur. Nantinya, juara dan runner-up plus dua tim peringkat tiga terbaik akan masuk ke babak 8 besar.
Gethuk menambahkan format home-away cukup bagus untuk kompetisi. Dia pun akan mempersiapkan beberapa laga uji coba di luar kota untuk Laskar Joko Samudro.
Format home-away juga disambut baik oleh Direktur Persekabpas Kabupaten Pasuruan Suryono Pane. Dia menjelaskan pihaknya sejak awal memang mengusulkan format home-away untuk musim ini. Baginya, format ini sangat menguntungkan bagi operator dan klub.
''Kompetisi menjadi lebih menarik dan nilainya lebih tinggi,'' terangnya.
Suryono mengatakan tim seperti Persekabpas yang punya banyak suporter akan sangat untung dengan format home-away. Ada pemasukan dari sisi tiket nantinya.
''Mudah-mudahan juga dengan sistem ini kami bisa mendapat tambahan sponsor lagi untuk kompetisi,'' tuturnya saat ditanya Jawa Pos.
Di babak 8 besar, format kembali menjadi sentralisasi. Delapan tim yang lolos akan dibagi ke dalam dua grup. Nantinya, juara masing-masing grup akan otomatis lolos ke Championship, dan runner-up akan bertanding memperebutkan satu tiket promosi dalam pertandingan playoff.
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Jawa Pos
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