Javier Siverio Tak Terbendung! 2 Hattrick dan 8 Gol Jadi Senjata PSMS Medan Musim Ini

Javier Siverio tampil tajam bersama PSMS Medan dengan delapan gol dan dua hattrick. (Istimewa)
JawaPos.com - Javier Siverio Toro sedang menikmati periode terbaiknya bersama PSMS Medan di Pegadaian Championship 2026/27. Penyerang asal Spanyol itu tampil sangat tajam dengan koleksi delapan gol hanya dari empat pertandingan.
Menariknya, separuh dari jumlah gol tersebut dicetak melalui dua hattrick. Hattrick keduanya lahir ketika PSMS Medan menghadapi Persikad Depok pada 3 Oktober lalu.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Ayam Kinantan tampil dominan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 4-0. Javier Siverio menjadi bintang utama lewat tiga gol yang masing-masing dicetak pada menit ke-66, 72, dan 90.
Baca Juga:Gol Perdana Kenneth Ngwoke Antar Sumsel United Raih Kemenangan Pertama di Pegadaian Championship
Satu gol PSMS lainnya disumbangkan Nathan Silva de Oliveira pada menit ke-54. Kemenangan tersebut sekaligus mempertegas ketajaman Javier yang dalam beberapa laga terakhir menjadi tumpuan utama lini depan PSMS.
Penampilan apik itu membuat Javier kembali mendapatkan penghargaan Player of the Match. Status tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi pemain berusia 29 tahun tersebut.
Pada pertandingan sebelumnya, Javier juga dinobatkan sebagai Player of the Match ketika PSMS Medan berhasil mengalahkan Adhyaksa FC Bekasi.
Meski mencetak tiga gol, Javier mengakui pertandingan melawan Persikad tidak berjalan mudah. PSMS sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan yang menerapkan permainan dengan lima pemain belakang.
Namun, situasi berubah setelah PSMS berhasil mencetak gol pembuka. Gol tersebut membuat permainan Ayam Kinantan menjadi lebih leluasa hingga akhirnya mampu menambah tiga gol lainnya.
"Tapi ketika kami berhasil mencetak gol pertama, semua menjadi lebih mudah hingga tiga gol lainnya," kata Javier.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022