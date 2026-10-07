Javier Siverio Tak Terbendung! 2 Hattrick dan 8 Gol Jadi Senjata PSMS Medan Musim Ini

JawaPos.com - Javier Siverio Toro sedang menikmati periode terbaiknya bersama PSMS Medan di Pegadaian Championship 2026/27. Penyerang asal Spanyol itu tampil sangat tajam dengan koleksi delapan gol hanya dari empat pertandingan.

Menariknya, separuh dari jumlah gol tersebut dicetak melalui dua hattrick. Hattrick keduanya lahir ketika PSMS Medan menghadapi Persikad Depok pada 3 Oktober lalu.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Ayam Kinantan tampil dominan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 4-0. Javier Siverio menjadi bintang utama lewat tiga gol yang masing-masing dicetak pada menit ke-66, 72, dan 90.

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Satu gol PSMS lainnya disumbangkan Nathan Silva de Oliveira pada menit ke-54. Kemenangan tersebut sekaligus mempertegas ketajaman Javier yang dalam beberapa laga terakhir menjadi tumpuan utama lini depan PSMS.

Penampilan apik itu membuat Javier kembali mendapatkan penghargaan Player of the Match. Status tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi pemain berusia 29 tahun tersebut.

Pada pertandingan sebelumnya, Javier juga dinobatkan sebagai Player of the Match ketika PSMS Medan berhasil mengalahkan Adhyaksa FC Bekasi.

Meski mencetak tiga gol, Javier mengakui pertandingan melawan Persikad tidak berjalan mudah. PSMS sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan yang menerapkan permainan dengan lima pemain belakang.

Namun, situasi berubah setelah PSMS berhasil mencetak gol pembuka. Gol tersebut membuat permainan Ayam Kinantan menjadi lebih leluasa hingga akhirnya mampu menambah tiga gol lainnya.