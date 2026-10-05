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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 15.51 WIB

Bukan Keberuntungan, Ini Rahasia Phillerson Silva Rajin Cetak Gol Tendangan Bebas untuk PSMS Medan

PSMS Medan tampil ganas dengan menghancurkan Persiku Kudus 6-0. Phillerson dan Javi Siverio tampil gemilang di Championship. (PSMS) - Image

PSMS Medan tampil ganas dengan menghancurkan Persiku Kudus 6-0. Phillerson dan Javi Siverio tampil gemilang di Championship. (PSMS)

JawaPos.com - PSMS Medan tampil meyakinkan saat menghadapi Persikad Depok pada pekan keempat Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sabtu (3/10) malam, Ayam Kinantan menang telak 4-0.

Salah satu pemain yang kembali menunjukkan peran penting adalah Phillerson Natan Silva da Oliveira. Pemain asal Brasil tersebut membuka keunggulan PSMS Medan melalui eksekusi tendangan bebas langsung pada menit ke-54.

Berada di depan kotak penalti, Phillerson melepaskan tendangan yang mampu mengoyak gawang Persikad Depok yang dikawal Yehezkiel Elia Petra. Gol tersebut sekaligus menjadi pembuka jalan bagi PSMS untuk mencetak tiga gol tambahan.

Menariknya, tendangan bebas bukan cara baru bagi Phillerson untuk mencetak gol. Sebelumnya, pemain bernomor punggung 10 itu juga pernah mencatatkan namanya di papan skor lewat situasi serupa saat PSMS menghadapi Persiku Kudus.

Laga tersebut berlangsung di stadion yang sama. Phillerson menyumbang satu dari enam gol PSMS dalam kemenangan telak 6-0 atas Persiku.

Sementara itu, pada pertandingan pertama musim ini, Phillerson mencetak gol melalui titik putih ketika PSMS Medan menghadapi Sumsel United di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Ia sukses menaklukkan kiper Panggih Triatmojo dari titik penalti.

Konsistensi Phillerson dalam mengeksekusi bola mati bukan terjadi secara kebetulan. Pemain berusia 28 tahun itu mengaku sudah terbiasa berlatih tendangan bebas dan terus berusaha meningkatkan akurasinya.

"Ini bukan tiba-tiba saya ambil andil dalam tendangan bebas, saya tetap berlatih. Ini membiasakan dalam latihan, bukan keberuntungan. Saya bekerja keras dalam latihan untuk melakukannya," kata Phillerson.

Ia juga menyambut positif kemenangan atas Persikad Depok. Menurutnya, gol pembuka yang dicetaknya turut membantu PSMS tampil lebih lepas hingga mampu menutup pertandingan dengan kemenangan besar.

Editor: Edi Yulianto
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