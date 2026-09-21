PSMS Medan Hancurkan Persiku Kudus 6-0, Duet Phillerson-Siverio Menggila

JawaPos.com - PSMS Medan tampil luar biasa saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Minggu (20/9) sore. Ayam Kinantan mengamuk sejak menit awal dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 6-0.

Duet pemain asing Phillerson dan Javi Siverio menjadi bintang pada pertandingan ini. Phillerson mencetak brace, sedangkan Siverio mencatatkan hat-trick. Satu gol lagi dipersembahkan Muhammad Ragil.

PSMS memang berambisi untuk memenangkan pertandingan ini. Begitu pertandingan dimulai, anak asuh Eko Purdjianto langsung mengambil kendali permainan. Kombinasi umpan pendek dan pergerakan antarpemain membuat pertahanan Persiku kesulitan mengembangkan permainan.

Phillerson membuka pesta gol pada menit keenam melalui tendangan bebas. Pelanggaran terhadap Pramoedya di depan kotak penalti Persiku memberikan peluang bagi PSMS. Sepakan kaki kiri Phillerson meluncur ke sudut gawang dan membawa tuan rumah unggul 1-0.

Enam menit kemudian, Phillerson kembali mencetak gol. Kali ini dia memanfaatkan umpan Manahati Lestusen sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang di pojok kiri gawang Persiku.

PSMS semakin agresif. Pada menit ke-19, Muhammad Ragil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 setelah menerima umpan Manahati. Ragil dengan tenang melepaskan tembakan ke tiang jauh yang tak mampu dihentikan kiper Rangga.

Dua menit berselang, Javi Siverio ikut mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari tendangan bebas Phillerson, Siverio memenangkan duel udara dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiku. Gol sempat diperiksa VAR, tetapi wasit Asep Yandi tetap mengesahkannya.

Siverio kembali mencetak gol pada menit ke-31. Mendapat umpan Irfan Jauhari di dalam kotak penalti, striker asal Spanyol itu melepaskan tembakan kaki kiri yang membuat PSMS menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0.

Pada babak kedua, PSMS tetap mampu mengontrol permainan. Siverio mencatatkan hat-trick pada pertandingan ini setelah mencetak gol keenam PSMS di awal babak kedua. Setelah itu, dia ditarik keluar oleh Eko Purdjianto untuk menjaga kondisi fisiknya.