PSMS Medan Belum Terkalahkan, Eko Purdjianto Minta Pemain Ayam Kinantan Jaga Konsistensi

JawaPos.com - PSMS Medan menunjukkan performa menjanjikan hingga pekan keempat Pegadaian Championship 2026/27. Ayam Kinantan untuk sementara menempati puncak klasemen Grup A dengan koleksi 10 poin.
Perolehan tersebut didapat PSMS Medan setelah melewati empat pertandingan dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka juga belum tersentuh kekalahan sejak kompetisi dimulai.
Tiga kemenangan berhasil diraih saat menghadapi Persikad Depok, Persiku Kudus, dan Adhyaksa FC Bekasi. PSMS menang telak 4-0 atas Persikad, kemudian mencukur Persiku dengan skor 6-0, sebelum mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Adhyaksa FC.
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Sementara itu, satu-satunya hasil yang membuat PSMS kehilangan poin terjadi ketika bertandang menghadapi Sumsel United. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, tersebut berakhir dengan skor 2-2.
Start positif itu membuat PSMS berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Namun, Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto tidak ingin anak asuhnya terlena dengan hasil yang sudah didapat.
Menurut Eko, menjaga konsistensi menjadi tantangan yang harus dihadapi PSMS sepanjang kompetisi. Perjalanan musim masih panjang sehingga setiap pertandingan dinilai penting untuk terus mengamankan tambahan poin.
“Pekerjaan rumah kami untuk pemain soal kontrol, makanya kami butuh konsistensi. Kompetisi masih panjang dan kami butuh poin setiap pertandingan. Ke depannya kami perhatikan pemain, seperti mentalnya,” ujar Eko Purdjianto.
Eko juga menaruh perhatian pada kesiapan mental para pemain. Menurutnya, posisi sebagai pemuncak klasemen bisa membuat tekanan terhadap tim semakin besar.
PSMS tidak hanya harus mempertahankan performa, tetapi juga siap menghadapi lawan-lawan yang tentu memiliki motivasi lebih tinggi. Status sebagai pemuncak klasemen membuat Ayam Kinantan menjadi salah satu tim yang ingin dikalahkan.
Karena itu, Eko meminta para pemain tetap fokus dan tidak cepat puas dengan hasil positif pada empat pertandingan awal.
PSMS Medan masih memiliki perjalanan panjang untuk mewujudkan target mereka di Championship 2026/2027. Konsistensi permainan, mental bertanding, dan kemampuan mengamankan poin di setiap laga akan menjadi faktor penting bagi Ayam Kinantan untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas.
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